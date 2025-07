Polo productivo Ceiba Mocha enfocado en la recuperación

La Unidad Básica de Producción Cooperativa (UBPC) Ceiba Mocha, el más importante polo productivo del municipio de Matanzas, enfocada en la recuperación, logra más de 100 hectáreas de tierra sembradas con viandas, granos y hortalizas.

Ubicada a unos 17 kilómetros de esta ciudad, la UBPC reconocida por sus fértiles suelos ferralíticos rojos, destaca actualmente por fomentar cultivos como maíz, boniato y plátano de tecnología extradenso. Alexis Machado Alba, presidente de la entidad, explicó que los resultados forman parten de un programa con respaldo gubernamental, con mira en la soberanía alimentaria y el uso oportuno del recurso suelo en una Unidad cuyo potencial de tierra cultivable ronda las 175 hectáreas.

Respecto a la infraestructura, señaló que disponen para el riego de seis máquinas fijas y tres equipos portátiles, destinados principalmente a la atención cultural a los sembrados de viandas, granos y hortalizas.

El sector agrícola no escapa de las limitaciones económicas que afronta el país, arreciadas por el impacto del bloqueo económico y financiero que impone los Estados Unidos a la isla, y por ende no dispone de todos los recursos que necesita para el desarrollo de sus actividades pero no renuncia a cumplir la misión esencial de producir alimentos para el pueblo.

En circunstancias en las que se impone trabajar en función de las prioridades, con sistemático chequeo de las autoridades políticas y gubernamentales de la provincia, tener la mayoría de las tierras rotuladas, preparadas o listas indica ya un contexto de recuperación para la UBPC Ceiba Mocha.

Blanca Bonachea Rodríguez/ACN

