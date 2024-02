Muere el hombre, el Héroe del Trabajo vivirá siempre

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

El movimiento sindical matancero lamenta el fallecimiento del Héroe del Trabajo de la República de Cuba Ricardo García Acosta, el ejemplar chofer de la Unidad Empresarial de Base de Transporte Escolar, en Matanzas, condecorado con la Estrella de Oro en el año 2018.

Del municipio Pedro Betancourt es el afiliado del Sindicato de Trabajadores de Transporte y Puertos, que durante más de 40 años conservó el ómnibus Girón entregado por el Comandante en Jefe Fidel Castro al centro que fuera iniciador de las Escuelas en el Campo, en Jagüey Grande. Lo cuidó como si fuera la niña de sus ojos: “El buen chofer se enamora de su carro, le duele hasta que lo arañen o lo ensucien”, declaró al periódico Los Trabajadores de Cuba.

Mañy, como cariñosamente le decían a Ricardo , solía contar hondamente emocionado el encuentro que tuvo con Fidel. Fue algo inesperado. Aquel día dos equipos de pelota jugaban en el reparto Dupont, específicamente, en la calle 38 y 1ra. Avenida, en Varadero: uno de estos estaba integrado por combatientes del Ministerio del Interior (MININT) y trabajadores del Aeropuerto; el otro, por integrantes de las Tropas Guardafronteras.

En el del MININT estaba Ricardo. “De pronto vimos aparecer varios carros Alfa Romeo. De uno de ellos se bajó el Comandante en Jefe. Todos nos sorprendimos. Él se acercó y nos preguntó de dónde éramos. Le explicamos y dijo que quería jugar con nosotros. Preguntó en qué equipo podía, y le expresamos que eligiera. Decidió por el de Guardafronteras.

“Tuve el honor de pitchearle. Uno de los miembros de la escolta del Comandante se me acercó y expresó bajito: ‘Cuidado, no le vayas a dar un golpe al Jefe’. Yo le respondí: No se preocupe. Por supuesto, me puse un poco nervioso, pero todo salió bien.”

Rememora que, al terminar, Fidel les preguntó por qué todos tenían camisas diferentes y les anunció que les enviaría un uniforme. “A la semana, ya los teníamos aquí”.

Esa es una de las anécdotas que marcó su vida. Manejó su guagua hasta el 2018, cuando recibió un nuevo ómnibus, marca Diana, en reconocimiento a su labor. Acostumbrarse a este resultó un poco difícil porque era como si abandonara a un viejo amor, pero no cabe dudas, de que estaba en mejores condiciones de seguir dando lo mejor de sí para no defraudar la confianza de sus compañeros y de su familia. Él es de los que piensa que el héroe se forja todos días.

«Ha muerto el hombre, el Héroe delTrabajo de la República de Cuba vivirá siempre», expresó tras conocer la triste noticia Osmar Ramírez, secretario general del Comité provincial de la Central de Trabajadores de Cuba (CTC).

Ricardo García falleció en la noche del 14 de febrero y sus honras fúnebres tendrán lugar en la jornada de hoy, cuando se le dará el último adiós. (ALH)

/Radio 26