Matanzas alista más de 400 centros educativos

Más de 400 instituciones educativas en Matanzas ultiman los preparativos del curso escolar 2025-2026, para lograr un comienzo ordenado y seguro, informó Addys Martínez Bernal, subdirectora de Educación General en el territorio.

La directiva explicó que funcionan en la provincia círculos infantiles, primarias, secundarias básicas, preuniversitarios, escuelas técnicas, centros especiales y pedagógicos que sostendrán el proceso docente educativo en el curso que iniciará en septiembre.

Martínez Bernal precisó que la provincia cuenta con más de 200 docentes, aunque todavía existe déficit, por lo cual se aplicarán alternativas como la incorporación de estudiantes de la Tarea Educando por Amor y la implementación de la Resolución 847, que suma profesionales de distintos sectores a la docencia.

Respecto al aseguramiento material, señaló que el total de los uniformes escolares de preescolar, quinto y séptimo grado se encuentran disponibles en todos los municipios, mientras que la comercialización general alcanza un 58 por ciento, con pendientes en la enseñanza media superior.

En cuanto a la base material de estudio, indicó que la provincia dispone de la totalidad de las libretas y alcanza un 90.1 por ciento en el resto de los recursos, aunque faltan algunos títulos y programas del tercer perfeccionamiento, lo que no afectará la marcha del proceso gracias a orientaciones metodológicas.

Martínez Bernal agregó que la provincia desarrolla acciones organizativas en cada plantel, promueve la participación de la familia y fortalece la preparación metodológica de los maestros, con el objetivo de que el próximo período lectivo se inicie de manera ordenada y con resultados que refuercen la calidad del aprendizaje.(ALH)

Laura de la C. González Trujillo y Blanca Bonachea Rodríguez/Girón

