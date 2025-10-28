Matanzas

Matanceros rinden homenaje a Camilo Cienfuegos

Por Alejandro López Quintero

Cientos de matanceros conmemoraron el aniversario 66 de la desaparición física del comandante Camilo Cienfuegos.

Estudiantes de las enseñanzas primaria, secundaria y preuniversitaria, de conjunto con el pueblo yumurino y las principales autoridades partidistas y gubernamentales de la provincia, arrojaron flores al río San Juan en homenaje al héroe de Yaguajay.

«Camilo fue un hombre de pueblo como los que necesitamos en estos tiempos. Esta es una fecha especial para rendirle homenaje a quien luchó por el bienestar de los cubanos, un hombre que nos dejó muchos valores y cualidades positivas. Los estudiantes realizamos todos los años diversas actividades para homenajearlo», declaró Amanda Hernández Boffill, presidenta Provincial de la Federación Estudiantil de Enseñanza Media.

Asistieron además el primer Secretario del Partido en Matanzas Mario Sabines Lorenzo y la Gobernadora Marieta Poey Zamora, así como representantes de otras organizaciones políticas y de masas en la provincia.

Con este homenaje a Camilo Cienfuegos concluye además la jornada ideológica Camilo-Ché iniciada el pasado 8 de octubre.

