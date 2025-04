María Villar Buceta, matancera ilustre y mujer de ciencia

María Villar Buceta fue una ilustre matancera que debe ser recordada como una mujer de ciencia.

Corral Falso de Macurijes fue el pueblo donde nació María del Carmen Villar Buceta, el 21 de abril de 1899, apenas dos años antes de que fuera denominado oficialmente Pedro Betancourt. Debido a problemas familiares sólo hizo estudios primarios, en el Centro Escolar Varela, pues quedó huérfana a los 11 años. Debió entonces dedicarse a cuidar a sus hermanos y solo en las noches se entregaba a lo que sería su pasión: escribir.

Poemas de una combatiente

En 1915 un matancero, el poeta Agustín Acosta, la dio a conocer en un suplemento de la Pictorial Review. El 3 de abril de ese mismo año publicó, en el Diario de la Marina, el soneto “Desilusión”. A partir de entonces conquistó un espacio en la crítica por las características íntimas de su producción poética. Entre 1917 y 1920 dio a conocer otros poemas en las revistas Castalia, El Fígaro, Bohemia y Social. Entre sus composiciones destacadas estuvo “Autorretrato”. Se radicó en La Habana a partir de 1921.

Debido a que no era conocida, por estos años iniciales algunos pensaron que se trataba de un pseudónimo. Incluso, fue incluida, sin fotografía de su persona, en el tercer tomo del Florilegio de escritoras cubanas (1919), compilado por Antonio González Curquejo. Ante las dudas, el escritor italiano Adolfo Dollero visitó su casa y publicó una foto de María Villar Buceta en el libro Cultura cubana. (La provincia de Matanzas y su evolución) (1919). Allí afirmó:

«Los que no creen en la existencia real de María Villar Buceta andan muy equivocados. Para cerciorarme que no se tratara de bigotes conquistadores, yo he ido a Pedro Betancourt y pudo convencerme de su personalidad femenina y talentosa, enteramente diferente de la que podrían soñar o figurarse poetas y admiradores».