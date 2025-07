Leonardo Sorzano Jorrín, el padre de Tom y Mary

La célebre frase en inglés “Tom is a boy. Mary is a girl”, tuvo como autor a un cubano: el profesor Leonardo Sorzano Jorrín, fallecido hace 75 años.

“Tom is a boy. Mary is a girl” es, quizás, la frase en inglés más célebre de la historia de Cuba. O tal vez lo fue durante décadas. En su brevedad recuerda a un hombre que dedicó su vida a la enseñanza y el aprendizaje del idioma inglés en Cuba. Que aún hoy sea recordado, después de su fallecimiento hace 75 años, el 23 de julio de 1950, es un reconocimiento a su abnegada labor.

Vida y obra

En París, la bella ciudad capital de Francia, nació Leonardo Sorzano Jorrín, el 2 de octubre de 1878. Era hijo de Julio Sorzano Ashburton y Margarita Jorrín Moliner. Su abuelo materno fue José Silverio Jorrín Bramosio, conocida personalidad de la historia de Cuba, que se destacó como político e historiador. Poco tiempo después la familia Sorzano Jorrín se radicó en Estados Unidos. Allí el niño Leonardo Sorzano Jorrín cursó enseñanza primaria y la secundaria. Alcanzó en 1899 el título de Bachiller en Artes en la Universidad de Georgetown, en Washington D. C. Después viajó a Cuba y matriculó en la Universidad de La Habana, donde se graduó de Doctor en Derecho Civil el 7 de junio de 1911. Con esta titulación se desempeñó como abogado y notario en bufetes de La Habana.

Sin embargo, la vocación más trascendente de Leonardo Sorzano Jorrín sería otra. Se dedicó a la enseñanza del idioma inglés, para lo cual escribió y publicó numerosos libros de texto y orientaciones para los profesores. Entre ellos se destacó, sobre todo, el Libro primero de inglés (1910), que venía asociado con un cuadro mural “La familia Blake”, como medio de enseñanza a utilizar en clases. Sin abandonar el ejercicio del derecho, obtuvo en 1919, por oposición, una plaza de catedrático titular de la Cátedra B (Idioma Inglés) en el Instituto de Segunda Enseñanza de La Habana. También fue director del Instituto de Idiomas de la Universidad de La Habana. La labor que desarrolló en ambas instituciones le permitió a Leonardo Sorzano Jorrín promover la enseñanza del idioma inglés en Cuba, con un sentido moderno.

Este libro, el más conocido de Leonardo Sorzano Jorrín, tuvo varias ediciones. Se hizo célebre por el texto que daba inicio a la primera lección:

“Tom is a boy. Mary is a girl. Tom is in the classroom. He is in the classroom. Mary is in the classroom. She is in the classroom. Tom and Mary are in the classroom. The boy and the girl are in the classroom”.