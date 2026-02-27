Implementan estrategia para minimizar afectaciones en el abasto por ausencia de fluido eléctrico

Tras la crisis electroenergética que afecta al país se ha visto seriamente afectado el abasto de agua por los prolongados apagones que dificultan las operaciones en la distribución de agua.

Según reportan datos suministrados por la Empresa de Acueducto y Alcantarillado en la provincia más de 183 mil habitantes sufren déficit por esta cuestión con ausencia de fluido eléctrico hasta por 21 horas.

Más de 20 comunidades experimentan problemáticas de este tipo, por lo que se creó una sala de coordinación integrada por especialistas de la Empresa Eléctrica Provincial y Empresa de Acueducto y Alcantarillado que tiene como objetivo principal favorecer a los sistemas de bombeos más afectados por los apagones.

Mediante comunicación directa con las comunidades cada día en horas de la mañana se monitorea los centros de abastos que no lograron distribuir agua por falta de energía los cuales recibirán electricidad para aliviar un tanto el déficit, siempre a partir de la disponibilidad de corriente en el despacho nacional.

Con la implementación de este sistema de trabajo se persigue lograr algo de equidad en la distribución de energía en los circuitos que poseen sistemas de bombeo.

Perfil de Facebook de Acueducto y Alcantarillado Matanzas

Post Views: 3