Visita Esteban Lazo Hospital Comandante Faustino Pérez

Por Pedro Arturo Rizo Martínez

El presidente del Consejo de Estado y de la Asamblea Nacional del Poder Popular, Esteban Lazo Hernández, elogió el servicio de la sala de Cuidados Paliativos del Hospital Comandante Faustino Pérez Hernández, de Matanzas.
«Esta es una sala en la cual se necesita mucho amor, dedicación y entrega hacia pacientes y familiares», refirió.
En intercambio con médicos y enfermeros del servicio los felicitó por su labor de humanismo,
y dialogó con pacientes y familiares acerca de la atención en el servicio.
La sala de Cuidados Paliativos cuenta con ocho camas y desde su inauguración en marzo de este año atendieron a 116 enfermos.
El miembro del Buró Político del Partido Comunista de Cuba recorrió la  sala de Neurocirugía y la residencia para médicos, donde reconoció las mejoras en la calidad de vida para los trabajadores.
La doctora Tahimí Hernández Naranjo, directora del hospital, explicó que la inversión continuará por la sala de Hemodiálisis.
Lazo intercambió sobre la necesidad de la formación de enfermeras y de completar la plantilla del hospital, la cual presenta un déficit de más de 200 personas.
Entre las alternativas que adoptan se encuentran la contratación de estudiantes de tercer y quinto años de medicina para realizar las funciones de los enfermeros, lo que a juicio de los directivos del Centro tiene resultados en la atención a los pacientes.

En el estadio Victoria de Girón

Luego el Presidente de la Asamblea Nacional valoró el remozamiento del estadio Victoria de Girón y conversó con los jugadores del equipo de Matanzas de béisbol.
Los Cocodrilos enfrentarán desde este viernes a Cienfuegos en busca de ganar dos de los tres juegos que los lleven con boleto directo a la Liga Élite.
Lazo Hernández continúa su recorrido por obras de interés económico y social de la ciudad de Matanzas.(ALH)

