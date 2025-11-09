Matanzas

Entrega equipo de béisbol de Matanzas donación a damnificados 

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Béisbol #cocodrilos #donación #Matanzas
La página de Facebook de la Banda Yumurina señala que el elenco de los Cocodrilos, tras concluir el choque de este miércoles frente a Las Tunas, entregó una donación a los damnificados granmenses evacuados en la provincia oriental.

Se trata de una donación proveniente de la peña deportiva Cocodrilas Limonareñas y entregada por los saurios en una demostración de que el béisbol es más que un deporte y trasciende fronteras.

La tropa de Armando Ferrer cedió la cima al caer en par de ocasiones ante los vigentes campeones del béisbol cubano y marchan en cuarta posición por detrás de las novenas de Holguín, Industriales y los propios Leñadores.

Dentro del terreno de juego a la tropa roja y amarilla no les va bien, pero fuera dan batazos de más de 400 pies y realizan engarces que más que levantar a los fanáticos de sus asientos ponen en valor el principio de solidaridad. (ALH)

George Carlos Roger Suárez/Radio 26

