Detectan intento de circulación de dinero falso en Unión de Reyes

En horas de la tarde del primer fin de semana de enero en Unión de Reyes un grupo de personas intentó la compra de varios artículos mediante efectivo, cuya autenticidad resultó dudosa.

El hecho involucró a tres ciudadanas menores de edad. Las mismas planearon la adquisición de ropa mediante el uso de billetes falsos, los que generaron sospechas entre los vendedores del establecimiento. Dichos trabajadores, al notar irregularidades, actuaron con responsabilidad y avisaron, de inmediato, a las autoridades competentes.

Tras la notificación, las menores fueron trasladadas a la unidad de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) del territorio, donde realizaron las comprobaciones técnicas necesarias para verificar el efectivo utilizado durante el intento de compra. Como resultado de este proceso, confirmaron el delito.

Según explicó el mayor Yordanis Apolinario Montes de Oca, jefe de la PNR en Unión de Reyes, desde el primer momento se activaron los protocolos establecidos para este tipo de hechos, lo que permitió iniciar de inmediato el trabajo investigativo correspondiente.

Las fuerzas del orden constataron la ocupación de 120 billetes estadounidenses de cien dólares cada uno. A partir de la investigación desarrollada, identificaron una cadena delictiva donde determinaron la procedencia del dinero y los presuntos autores.

Apolinario Montes de Oca precisó que, como resultado de todo proceso investigativo, esclarecieron el origen del capital. En estos momentos, los implicados se encuentran bajo régimen procesal conforme a lo establecido por la ley.

Las autoridades reiteran el llamado a elevar la percepción de riesgo y la vigilancia ciudadana en cada operación de compra o venta, así como a denunciar oportunamente cualquier irregularidad. Frente al delito, las ilegalidades y las indisciplinas sociales, la posición del Estado Cubano es firme: tolerancia cero.

