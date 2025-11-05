Matanzas

Contribuyen campesinos en Colón con donaciones para damnificados 

Por Iris Quintero Zulueta 0 Comentario #ANAP #campesinos #Colón #damnificados #Melissa #oriente

En la sede municipal de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños en Colón se recibieron las donaciones realizadas por las familias campesinas para los damnificados del huracán Melissa en las provincias del oriente del país.
Yanetsis Rodríguez Zulueta, presidenta de la organización en el municipio, explicó que se confeccionan la valijas con ropas, artículos del hogar y alimentos.

La contribución se realiza en toda la provincia de Matanzas a partir de la convocatoria del Buró Nacional del la Anap, y se habilitan cuentas bancarias para las contribuciones monetarias que se deseen realizar tanto de personas naturales como de cooperativas.

Signados por la iniciativa Con el corazón en el Oriente, el próximo sábado está previsto conformar la caravana para la entrega del aporte de los anapistas matanceros a los damnificados del huracán Melissa en las provincias del oriente de Cuba. (ALH)

By Iris Quintero Zulueta

