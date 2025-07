Colección de Escritos sobre Agricultura: un libro fundador

En 1860 se publicó en Francia el libro Colección de Escritos sobre agricultura, industria, ciencias y otros ramos de interés para la isla de Cuba.

En 1878, de recorrido por Centroamérica, José Martí escribió en una carta:

“Anteanoche me cayó en las manos un libro del Conde de Pozos Dulces, Colección de Estudios sobre Agricultura, y no pude en toda la noche apartar los ojos de él. Tiene muchas cosas que yo había pensado, y otras que no hubiera sido capaz de pensar nunca. ¿Quiere usted prestármelo para mi viaje, a condición de honrada devolución en Cuba?”.