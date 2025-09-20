Chequean avance de obras sociales en Matanzas

Como parte de los recorridos habituales de las autoridades matanceras se evalúa el avance de las obras económicas y sociales comprometidas en saludo al Aniversario 332 de la Atenas de Cuba y al 67 del Triunfo de la Revolución.

El parque fotovoltaico que se construye próximo a la comunidad de Guanábana con atrasos en la arrancada a consecuencias de las lluvias recientes, trabaja en el movimiento de tierra, la definición de los proyectos, la construcción de la cerca perimetral y la creación de las facilidades temporales.

En el hospital siquiátrico se constató la recuperación de dos salas acondicionadas con mejores prestaciones, el comedor, oficinas y otras áreas de trabajo.

En la UEB Pergomar el primer secretario del Comité Provincial del Partido Mario Sabines Lorenzo, precisó las acciones de reanimación que deben acometerse en el lugar. La pintura, embellecimiento e iluminación con lámparas fotovoltaicas, con la ampliación de los servicios a partir del encadenamiento con las formas no estatales de gestión deben reanimar la instalación.

Igual mensaje trasmitió a las autoridades de la Plaza Bellamar, la pizzería de igual nombre y otras instalaciones aledañas.

De visita al mercado estatal El Bosque se precisó el aseguramiento de los recursos necesarios para reabrir la entidad con la incorporación de nuevos productos y servicios.

En otra jornada de fiscalización fueron chequeadas las obras de continuidad que se ejecutan en la rivera del San Juan. En este caso se puso el énfasis en el mantenimiento vial, las inversiones hidráulicas, la construcción de viviendas, la intervención constructiva de la ciudadela y otras acciones en ejecución.

La sustitución de las estructuras dañadas del puente de Versalles avanzan. Además se precisó el aseguramiento a la reparación de los puentes ferroviarios sobre el río San Juan. Dichas estructuras garantizarán el tránsito del ferrocarril hasta la zona industrial de la urbe.

De paso por la plaza de la Vigía y el paseo de Narváez se precisó con las autoridades correspondientes, las acciones de embellecimiento y reanimación de los servicios gastronómicos y culturales del lugar.

El reordenamiento del lugar, la ampliación de los servicios de Narváez hasta la Plaza Culural de Artex y la necesidad de la reposición de adoquines, la pintura de inmuebles, recuperación de bancos y el arreglo de aceras entre otros fueron precisados durante la visita.

Se llamó a intensificar las acciones con vistas a la próxima celebración del 332 aniversario de la ciudad y el 67 del Triunfo de la Revolución

