Chequean preparativos para la próxima zafra

El central » Jesús Sablón (Rabí) Moreno» de Calimete debe iniciar la zafra el 22 de diciembre para producir unas 13 mil 500 toneladas de azúcar y otros derivados como miel, alcohol, Levame, aguardiente, meladura y sacharomyce.

Los trabajadores laboran de manera intensa para alistar la industria.

El montaje de un turbogenerador de 3 megawat en sustitución de uno de 1.5 megawats resulta de las tareas novedosas para aumentar la generación eléctrica, autoabastecer de energía al ingenio y entregar al Sistema Electroenergético Nacional.

El Primer Secretario del Comité Provincial del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo y la Gobernadora Marieta Poey Zamora, en recorrido por la industria intercambiaron con trabajadores, directivos y representantes de organismos vinculados al trabajo de Azcuba sobre las acciones a realizar en cada área.

La disponibilidad de recursos y la protección del circuito eléctrico donde está enclavado el central permite un mayor avance en las áreas de molinos. Asumen la reparación del colador de jugo mezclado, en casa de calderas, la modernización de dos centrífugas y en la planta eléctrica realizan el montaje de paneles como sistema de protección.

Las máximas autoridades partidistas y de gobierno chequearon además el programa de siembra de caña, la producción de alimentos y la disponibilidad técnicas de equipos para la cosecha y el transporte para el tiro de caña en la próxima zafra.

Post Views: 6