Celebraron aniversario de Club de Numismática de Matanzas

Miembros del Club de Numismática de Matanzas celebraron su tercer aniversario con la exposición colectiva «Numismática: Testigos del tiempo» en la Oficina del Conservador de la ciudad.

El presidente del Club, Alejandro Rivera Socorro, explicó que años atrás existió un Círculo numismático en la Atenas de Cuba que fue cerrado por razones ajenas a sus miembros.

A tan solo tres años de su funcionamiento el Club ha incrementado sus miembros y realiza exposiciones de forma periódica.

Amparo Guerra Izquierdo, fundadora del círculo, comentó que su pasión por la colección de monedas comenzó durante la etapa de aislamiento del Covid-19, en el año 2020.

«Tenía unas monedas en la casa que llegaron sin pensarlo y me puse a investigar sobre dichas monedas y me apasionó, me atrapó. Mi línea de colección es principalmente Cuba y monedas estadounidenses por sus impresionantes diseños».