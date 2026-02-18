Matanzas

Remodelan áreas de servicios asistenciales en Hospital Pediátrico

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Hospital Pediátrico #Matanzas #Salud
Optimizar la calidad de la atención a la población infantil es propósito del Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño, de Matanzas, para lo cual ejecuta remodelaciones que incluyen la reconstrucción del Cuerpo de Guardia, reubicación del laboratorio clínico de urgencias y la modernización del salón de endoscopía.

   Informó a la Agencia Cubana de Noticias Anaelis Santana Álvarez, directora de la institución, que una de las inversiones más significativas ha sido la reconstrucción del Cuerpo de Guardia, prevista desde años anteriores.

Como parte de esta obra, se trasladó nuevamente el laboratorio clínico de urgencia a esa área, lo cual, señaló, facilita la atención inmediata y evita demoras en temporadas de alta afluencia de pacientes.

Se había trasladado el servicio para el laboratorio central, pero ya en estos momentos tenemos un laboratorio clínico de urgencias que cuenta con todo el equipamiento y los recursos humanos necesarios para mejorar la calidad de la atención de los niños matanceros, afirmó Santana Álvarez.

La reestructuración del Cuerpo de Guardia ha permitido optimizar la clasificación de pacientes según códigos de atención y evaluación pediátrica, así como disponer de un nuevo local para realizar ultrasonidos de urgencia.

Detalló la directora que el salón de endoscopía se benefició gracias a un proyecto de colaboración con MediCuba Suiza, y próximamente debe prestar servicio en un salón remodelado con toda la infraestructura que corresponde al departamento.

Santana Álvarez se refirió a la atención que reciben los menores con enfermedades crónicas y con estancia prolongada en el centro, muchos de los cuales provienen de hogares con condiciones no adecuadas para su tratamiento.

 

Estos niños tienen asegurados aquí tanto la atención médica y de enfermería como todo lo relacionado con su abastecimiento, alimentación, lavado de ropa y otros recursos; en estos momentos tenemos cuatro pacientes con padecimientos crónicos y de ellos uno vive hace más de dos años en el hospital, puntualizó.

Las obras en el Hospital Pediátrico de Matanzas forman parte de un programa de mantenimiento y modernización de la infraestructura de Salud en la provincia, con énfasis en la mejora de los servicios asistenciales en un contexto de contingencia energética y de transportación. (ALH)

Blanca Bonachea Rodríguez/ACN
Post Views: 1

By Redacción TV Yumurí

Entradas relacionadas

Matanzas

Priorizan acciones del Programa Materno Infantil

Redacción TV Yumurí
Matanzas tvyumuri

Armando García González in memoriam

Luis Ernesto Martínez González
Matanzas tvyumuri

Energía renovable y bancarización: apuesta de Banco de Crédito y Comercio en Matanzas

Roxana Valdés Isasi

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Te has perdido

Matanzas

Remodelan áreas de servicios asistenciales en Hospital Pediátrico

Cuba

Actualizan sobre la labor de Cuba contra las drogas en 2025

Cultura

Abanderados de la cultura y el humanismo

Matanzas

Priorizan acciones del Programa Materno Infantil