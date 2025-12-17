Matanzas

Celebran aniversario de la Unión de Informáticos de Cuba

Por Redacción TV Yumurí 0 Comentario #Matanzas #Unión de Informáticos de Cuba

La Unión de Informáticos de Cuba en Matanzas celebró el aniversario 10 de su creación.

Con el reconocimiento a fundadores y empresas con vínculos de trabajo, se proyectó un recuento audiovisual del devenir de esta organización en el territorio.

La Universidad de Matanzas fue sede del encuentro que reunió a miembros de la UIC, que suman ya 250 en la provincia.

La UIC en Matanzas destaca por su implicación en el proceso de informatización de la sociedad, el apoyo a la gobernanza digital y su asesoría al Parque Científico Tecnológico.

En este 10mo aniversario se rememoró a Fidel, líder e impulsor del proyecto de Joven Club de Computación en Cuba, como vía de amplio acceso a las tecnologías y la informática para la familia cubana. (ALH)

