Acentúa Matanzas acciones ante transmisión de arbovirosis

La fumigación en cuadrantes de riesgo, zonas con altos índices de infestación por la proliferación del vector, y el tratamiento focal, ganan protagonismo hoy en la provincia de Matanzas ante el alza de arbovirosis.

Según informó a la prensa Andrés Lamas Acevedo, director del Centro Provincial de Higiene, Epidemiología y Microbiología en Matanzas, la estrategia en el occidental territorio se basa en dar tratamiento adulticida en sectores reconocidos por el alto riesgo de transmisión, tarea para la cual cuentan con alrededor de 85 bazucas de fumigación.

En los próximos días debemos incrementar el número de bazucas, a partir de la reparación con piezas de repuesto, además, debemos usar el personal técnico para las acciones relacionadas con el focal, adelantó el directivo quien recalcó la necesidad de revigorizar la responsabilidad individual en la limpieza e higienización del entorno.

Sobre la situación de la provincia el especialista aclaró que, hasta la fecha, se corroboró transmisión de dengue en los municipios de Martí y Perico, mientras se estudian muestras de febriles, con inflamación y dolor en articulaciones, además de problemas para caminar, síntomas que clínicamente indican la presencia de chikungunya.

Las arbovirosis no son un nuevo problema y tampoco existe una nueva y rara enfermedad, aclaró Lamas Acevedo, quien, no obstante, llamó al autocuidado y el accionar temprano ante síntomas sobre todo del dengue, considerada la más peligrosa de las arbovirosis que circulan ahora en tanto puede inducir a la gravedad e inclusive la muerte.

Acerca de este particular el experto certificó que en las instituciones hospitalarias de la provincia no se reportan fallecidos, ni tampoco casos graves y críticos por efecto directo de las arbovirosis.

Estimó también que, de acuerdo al comportamiento por períodos de tiempo, la tendencia al aumento de este tipo de enfermedad se mantendrá hasta octubre próximo y luego decaerá de forma paulatina con la disminución de las precipitaciones y el descenso en las temperaturas.

Tomado de la ACN

Post Views: 1