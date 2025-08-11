Universidad de Matanzas iniciará curso 2025-2026 el 1ro de septiembre

La Universidad de Matanzas (UM) confirmó el inicio del curso escolar 2025-2026 para el lunes 1ro de septiembre, cumpliendo el calendario académico nacional.

La página de la institución en Facebook confirmó además que las residencias estudiantiles recibirán a los becados a partir del sábado 31 de agosto, mientras la matrícula para el Curso Diurno y Técnico Medio Superior se efectuará del 26 al 30 de agosto, de 8:30 a.m. a 3:00 p.m., en las respectivas facultades.

El comunicado informa que un total de 679 estudiantes de primer año se incorporarán al curso diurno, distribuidos en las ocho facultades de la casa de altos estudios. La UM enfatiza la necesidad de presentar puntualmente la documentación requerida para garantizar un proceso ágil.

En ese sentido es imprescindible el título original de 12mo grado (o nivel medio superior) y una fotocopia, o Certificación de notas original, seis fotografías tipo carné y el carné de identidad actualizado.

Además, refiere que existen requisitos específicos para varones, entre ellos, los diferidos FAR qué deben presentar boleta de licenciamiento original; los no aptos FAR, que deben presentar la resolución oficial que lo acredite (original + copia) y Anexo VI (Evaluación de Tarea Socialmente Útil) firmado y sellado por la Comisión de Ingreso Provincial, radicada en el departamento de Ingreso de la UM.

Por su parte, los aptos con recomendaciones o aptos no reclutado deben presentar el Anexo VI certificado (igual que arriba) y el Anexo I o Constancia de Notificación emitidos por el Comité Militar Municipal.

Otros aspectos relevantes para la matrícula que destaca la nota oficial es que no se exige constancia de asignación de carrera; los trámites de traslados y nuevos ingresos diurnos se realizarán en las mismas fechas (26-30 agosto, y los estudiantes de Cursos por Encuentros y Educación a Distancia que recibieron carrera y no pudieron matricularse en horario vespertino, podrán hacerlo durante este periodo.

La institución insiste en el estricto cumplimiento de los plazos y la documentación precisa para asegurar una matrícula eficiente y el correcto inicio del curso, ratificando su compromiso con la formación de los profesionales que Cuba necesita.

Post Views: 139