Transportistas escolares Matanceros expresaron con sus firmas apoyo al pueblo venezolano

Una muestra más del apoyo a Venezuela y a su presidente Nicolás Maduro Moro, tuvo lugar este lunes en la Dirección de la UEB Transporte Escolar de Matanzas radicada en Jagüey Grande cuando los trabajadores de esa entidad se unieron al proceso de firmas que se desarrolla en todo el país en apoyo a la Revolución Bolivariana.

Luego de leerse la Declaración del Gobierno Revolucionario Cubano “Urge impedir una agresión militar contra la República Bolivariana de Venezuela”, los transportistas escolares dieron lectura a un documento de respaldo a los históricos lazos de amistad y solidaridad presente siempre entre ambos pueblos, iniciado desde época tan temprana como en 1881 cuando nuestro héroe nacional José Martí viajo desde New York hacia esa nación sudamericana y luego durante la etapa de consolidación de esa amistad en 1999 con la llegada al poder de Hugo Chávez se consolidaron las relaciones en las aéreas económicas, culturales, en la colaboración medica, deporte, la educación, científica, militar y otras.

“No estamos de acuerdo con la violación de la soberanía y los territorios del heroico pueblo venezolano”-expresa finalmente la declaración de los transportistas escolares matanceros quienes concluyeron ese acto de reafirmación con expresiones de “Viva la eterna amistad entre Cuba y Venezuela”,” Viva Fidel y Chávez”, “Patria o Muerte, Venceremos”.

