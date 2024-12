Trabaja Bandec Matanzas por fortalecer bancarización

Con alrededor de 7 440 clientes bancarizados de un total de 18 968 clientes a bancarizar, llega al mes de diciembre el Banco de Crédito y Comercio (Bandec) en Matanzas, entidad bancaria que durante el 2024 trabajó intencionadamente en la entrega de tarjetas magnéticas y Multibancas a personas naturales y jurídicas en diferentes espacios, así como en la capacitación oportuna a los matanceros.

Resalta Ailín Lozano Lozano, comunicadora institucional de Bandec que durante este año han entregado aproximadamente 62 913 tarjetas magnéticas y alrededor de 46 027 Multibancas, lo cual ha contribuido al incremento de las operaciones realizadas por los canales de pagos electrónicos.

Si bien en la provincia todavía existen inconvenientes para que los matanceros decidan qué vía de pago utilizar en la adquisición de bienes o el pago de servicios, durante el 2024 se han efectuado 14 700 272 operaciones, evidenciándose un incremento en su uso con respecto al 2023 donde se realizaron 10 956 572. De ellas, la mayor parte tuvieron lugar a través de la Banca Móvil.

“Bandec forma parte del grupo provincial de Trabajo de la Bancarización, y desde ahí contribuimos a la fiscalización, a la revisión y los recorridos por los negocios que aún no poseen cuentas bancarias fiscales, no las usan o no tienen los Códigos QR. En ese sentido nos queda por hacer como grupo en la provincia y en los municipios porque es una debilidad que no todos los establecimientos posean Códigos QR o le den la posibilidad a las personas de que paguen por esa vía”, explica Yanetsy Chávez Camaraza, directora provincial de Bandec.

Con respecto a la caja extra se han realizado hasta la fecha aproximadamente 144 456 operaciones por Transfermóvil y 56 659 por Enzona, siendo Matanzas la segunda provincia del país en cantidad de operaciones realizadas por Enzona y la tercera por Transfermóvil.

La bancarización tiene como propósito ofrecer a toda la sociedad el acceso y uso a los servicios bancarios y financieros de pagos, de ahorro y de crédito, como parte de un proceso de inclusión financiera, proceso que para su total implementación lleva años, recursos y trabajo.

