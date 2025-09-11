Restablecido servicio eléctrico al 17 por ciento de la población en Matanzas

En la provincia de Matanzas restablecieron el servicio eléctrico al 17 por ciento de la población.

Durante la noche tuvieron corriente eléctrica los habitantes de los barrios del Naranjal, Versalles, el centro histórico de la ciudad de Matanzas, un circuito de Cárdenas y uno de Jovellanos lo que ofreció vitalidad a los hospitales de estos municipios.

Hasta estos momentos quedan por calentar cinco subestaciones de 110 kv. Entre ellas la de El Cocal que sirve a Peñas Altas, Playas, Reparto Camilo Cienfuegos y una parte de Pueblo Nuevo, puntualizó en reunión de trabajo, el director de la Empresa Eléctrica provincial Alejandro Rodríguez Azpeitia.

En estos momentos calienta la subestación de Planta Hicacos que garantiza una parte de Varadero. También están pendientes la subestación de 110 kv de Jagüey Grande por lo que no tiene servicio aún el hospital de este territorio.

De igual forma, por la subestación de Bolondrón está pendiente los poblados de Pedro Betancourt, Unión de Reyes, Juan Gualberto Gómez.

Los sistemas de bombeos San Juan, Conde, Canímar, Bello y el rebombeo de El Naranjal funcionan desde ayer y debe mejorar el abasto de agua en la ciudad de Matanzas durante el día.

El director informó que comenzaron a rotar los circuitos y de forma paulatina llegan a las subestaciones pendientes y a los habitantes que aún no tienen servicio. En especial destacó la ciudad de Colón y el poblado de Fines que superan las treinta horas sin servicio.

En la provincia existen 36 transformadores averiados en espera de respuesta y más de 200 quejas.

El primer secretario del Partido en Matanzas, Mario Sabines Lorenzo , instó a priorizar los servicios básicos a la población.

En cuanto al agua existen afectadas más de 350 mil personas en la provincia por la falta de energía en los sistemas de bombeos y roturas, informó el director de la Empresa de Acueducto y Alcantarillado, Guillermo Cue Lugo.

De los 225 equipos con los cuales cuenta la provincia existen 127 detenidos por la afectación de la caída del sistema nacional y 17 por roturas y falta de transformador.

Post Views: 1