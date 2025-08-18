Resonance Varadero, donde el ritmo abraza al mar

La brisa fresca de Varadero se entrelaza con un murmullo constante de risas y el latido grave de un bajo que parece emerger de la misma arena. Apenas cruzo la entrada independiente de Resonance Musique Varadero, el clima cambia: aquí la música no es un complemento, es el lenguaje del lugar. El lobby me recibe con paredes multicolores que reflejan alegría y un aroma suave, mezcla de cítricos y madera, que invita a dejar atrás el cansancio del viaje.

Un equipo sonriente me entrega la llave, mientras mis ojos se pierden en las icónicas alas de ángel multicolores, ese rincón irresistible para la foto que, dicen, ya es un ícono del hotel. No resisto: me tomo una y ya siento que formo parte de esta comunidad colorida y festiva.

El paseo me conduce hacia la gran piscina central de Musique, un oasis que parece respirar vida propia. El agua azul turquesa refleja el sol con destellos hipnóticos, mientras el murmullo de la música se funde con el chapoteo de los huéspedes que disfrutan cada momento.

Dentro del agua, el Aqua Bar permite degustar mojitos frescos, Cuba Libres con un toque de limón recién exprimido, o jugos naturales que revitalizan el cuerpo. El ambiente es festivo sin perder la elegancia. Las risas contagiosas, los ritmos y la alegría espontánea hacen que cada explosión de felicidad sea un instante para recordar. Y para los más aventureros, el tobogán más grande de Varadero lanza un grito de libertad y adrenalina.

Al caer la tarde, el hotel invita a un recorrido sensorial aún más profundo a través de sus sabores. En Musique, tres restaurantes a la carta ofrecen experiencias distintas, pero igual de memorables.

En Sakura, la delicadeza de la cocina japonesa se manifiesta en texturas suaves, sabores deliciosos y la precisión casi artística de cada plato. Los aromas de soja, jengibre y wasabi se mezclan con el aroma de sésamo tostado, creando un banquete para el olfato y el paladar.

A pocos pasos, Azteca despliega la explosión de colores y sabores del tex-mex mexicano, donde el picante suave de los chiles, la frescura del cilantro y el toque ahumado de la carne a la parrilla despiertan una celebración en la boca.

Y en Il Italiano, el aroma a tomate maduro, albahaca fresca y queso parmesano recién rallado invita a un festín que remite a la dolce vita. Pasta al dente, salsas ricas y vinos seleccionados para maridar cada bocado con un toque de elegancia.

Los restaurantes de Blu también forman parte de esta experiencia integral. En Utopía, la cocina internacional se presenta con sabores cuidadosamente seleccionados, mientras que en Del Mar, el marisco fresco es el protagonista en un menú que celebra el océano.

Para los clientes de Harmony Club, el privilegio se siente en cada detalle: desayunos y almuerzos privados, servicio de mayordomía que anticipa deseos de 9:00 a.m. a 11:00 p.m., y la garantía de bebidas premium en cada sorbo, todo pensado para que solo quede disfrutar sin preocupaciones. Para quienes llegan desde Musique, existe la posibilidad de hacer un upgrade y acceder a este nivel superior, simplemente solicitándolo en recepción.

Aunque la energía de Musique es dinámica y contagiosa, el spa se convierte en un refugio donde el cuerpo y la mente encuentran reposo. Funciona de 9:00 a.m. a 5:00 p.m. y ofrece una carta de servicios que incluye masajes de pareja, relajación, terapéuticos, drenajes linfáticos, reflexología y técnicas ancestrales como el masaje cubano con ron. Cada sesión concluye en la sauna seca y una ducha tibia que prolongan el bienestar. Para los huéspedes del Harmony Club, el spa ofrece un 30 % de descuento.

En cuanto a tratamientos corporales, disponen de opciones de 100 minutos que incluyen un masaje completo de 50 minutos, exfoliación y una cobertura de chocolate, naranja o ámbar, aromas que envuelven al cliente en un ambiente diseñado para hacer que el tiempo parezca suspenderse.

Además, el hotel cuenta con peluquería, un espacio pensado para el cuidado personal que complementa la experiencia de bienestar. Las reservas para el spa y la peluquería se realizan generalmente con un día de antelación, con turnos que comienzan a las 10:00 a.m. y horarios disponibles hasta las 4:00 p.m. En ocasiones, existe disponibilidad para clientes que llegan temprano.

El gimnasio, incluido en el servicio, abre de 9:00 a.m. a 7:00 p.m., equipado para quienes prefieren mantenerse activos durante su estancia. Próximamente también estará disponible el jacuzzi, actualmente en mantenimiento, para añadir un nuevo nivel de relajación.

Sin embargo, para quienes buscan un bienestar aún más profundo y exclusivo, el vecino Resonance Blu Varadero abre sus puertas a una atmósfera de calma y exclusividad. Este espacio está diseñado para un público más maduro, que busca descanso, cuidado integral y un toque de lujo en cada detalle.

La mañana en Blu despierta con suaves sesiones de yoga, tai chi y meditación en la zona zen, donde el viento juega con las hojas y el silencio invita a la introspección. Aquí, el bienestar se siente en cada gesto, en cada respiración. Los clientes Harmony pueden coordinar estas actividades en el horario que prefieran a través de su mayordomo.

Además, Resonance Blu ha establecido una colaboración especial con los Servicios Médicos Cubanos, una ventaja única que permite a los huéspedes acceder a tratamientos sin salir del hotel. Desde magnetoterapia y ozonoterapia hasta fisioterapia y láser terapéutico, los cuidados avanzados llegan al descanso con discreción y profesionalismo.

Las habitaciones, adaptadas para brindar comodidad incluso a personas con movilidad reducida, se transforman en auténticos espacios de sanación. Cuatro cabinas especializadas reciben a los pacientes para consultas médicas generales, terapias tradicionales, medicina moderna y asesorías en nutrición, reflexología y psicología. Estos servicios están disponibles exclusivamente en hoteles Resonance Blu (Varadero, Cayo Santa María, Santa Lucía y Marea del Portillo).

Cuando el sol se despide, el corazón de Musique cobra vida en la plaza central. La música en vivo y los DJ’s danzan en armonía con las luces y las sombras, creando una atmósfera donde la fiesta y la alegría no conocen límites. Las temáticas varían cada noche, desde la playa hasta la piscina, con eventos especiales como la fiesta de espuma, fiesta piscina y fiesta playa.

Y para quienes desean que la noche no termine, la discoteca climatizada se convierte en el refugio ideal para bailar hasta altas horas sin preocuparse por el calor.

Y así, entre ritmos y olas, se despliega la magia de Resonance Musique, un refugio donde la música no solo se escucha, sino que se siente en cada fibra, y el mar no solo se observa, sino que se respira y se vive. Al despedirme, dejo atrás un rincón donde el alma bailó y el deseo permaneció intacto, junto con el anhelo de volver a ese latido eterno que solo Varadero puede regalar.

Tomado de Excelencias Cuba

