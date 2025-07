Reinauguran servicio de urgencia y emergencia en el Hospital Pediátrico de Matanzas

Nuevas obras inauguran en el cuerpo de guardia del Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño de la ciudad de Matanzas para mejorar la atención a los pacientes en estado grave o críticos, disminuir el tiempo de atención médica y mejorar el flujo hospitalario.

El servicio de emergencia cuenta con una sala para estabilizar a los pacientes que lleguen en estado grave o críticos y requieran la ventilación mecánica. Para ello colocaron tres posiciones con ventiladores y monitores lo que contribuye a una respuesta más inmediata ante las emergencias, destacó la doctora Ana Elis Santana Álvarez, directora del Hospital Pediátrico Eliseo Noel Caamaño, de Matanzas.

“Ayuda mucho en el flujo hospitalario porque tú no mezclas los pacientes que necesiten atención de urgencia por síntomas respiratorios, por otras causas que no lleven la emergencia. La emergencia es el paciente que llegue convulsionando o un niño que llegue con un ahogamiento u otra causa. Antiguamente no existía un servicio de emergencia que tuviera todas las prestaciones. Este servicio tiene la monitorización, posiciones de ventilación que ayudan y mejoran en el servicio de las terapias, precisó la doctora a TV Yumurí.”