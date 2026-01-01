Un total de cuatro estaciones meteorológicas registraron temperaturas inferiores a los 10 grados Celsius (°C) durante la madrugada de este primero de enero de 2026, en la cubana provincia de Matanzas.

Según datos ofrecidos por el Centro Meteorológico Provincial, el reporte más relevante ocurrió en Indio Hatuey, donde los termómetros descendieron hasta 3.9 °C. Los expertos catalogan la mínima como significativa, si bien no entra a los libros de los récords. La propia estación tiene una marca histórica de 1.2 °C como tope sobresaliente en el mes de enero, aunque superior al descenso de 1.0°C contemplado en Unión de Reyes, cuota de referencia para el territorio.

Con respecto a la fría madrugada de inicios de año, la estación de Jagüey Grande alcanzó los 7.4°C, al tiempo que Jovellanos y Playa Girón certificaban 7.8°C y 9.2°C, respectivamente.

Durante la próxima noche se espera otro marcado descenso térmico. Desde Pinar del Río hasta Sancti Spíritus, las temperaturas estarán entre 13 y 16 grados Celsius, con valores inferiores en zonas del interior.

En el resto del territorio, las mínimas nocturnas llegarán hasta 19 grados Celsius. Estas condiciones responden a la influencia de aire más frío y seco, típico de la temporada invernal, que favorece cielos despejados y temperaturas mínimas bajas, sobre todo en el occidente y el centro.

Enero es el tercer mes del periodo poco lluvioso en Cuba. Durante este mes se produce una mayor afectación de los frentes fríos en relación con los meses anteriores, lo que influye en el establecimiento de condiciones invernales con frecuencia. Este es a su vez uno de los meses menos lluviosos del año. Las precipitaciones dependen fundamentalmente de los sistemas frontales que afectan al país.

