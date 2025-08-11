Mercados agropecuarios de Matanzas ofertan viandas y frutales en la etapa de verano

Los mercados estatales en la ciudad de Matanzas organizan su oferta con productos de la temporada. A pesar de la poca variedad, se realizan gestiones para incrementar el surtido.

La Empresa Provincial de Acopio oferta diversos productos agropecuarios en sus mercados estatales.

A pesar del esfuerzo se aprecia poca variedad en cuanto a viandas, frutales y hortalizas, marcado también por los cultivos de la temporada. No obstante, se ejecutan esfuerzos para diversificar la oferta.

La modalidad de pago por canales digitales se extiende a las comunidades donde radican las conocidas placitas.

Acopio perfecciona su gestión en este año, para estabilizar la variedad de viandas, frutas y hortalizas en los mercados agropecuarios.

