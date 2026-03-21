Lázaro Martínez registró lo mejor de su temporada y queda cuarto en el triple del atletismo bajo techo

Con su mejor marca de la temporada, fijada en 17,14 metros, el cubano Lázaro Martínez se despidió hoy en el cuarto lugar del triple salto del Campeonato Mundial de Atletismo Bajo techo de Torun, en Polonia.

Pese a llegar a la sede de la competencia sin incluirse entre los 10 mejores del ranking de la temporada, el monarca de 2022 en este tipo de citas, logró tres registros más allá de los 17 metros y volvió a estar en la “batalla” por la medallas, aunque no fue suficiente para un puesto en el podio.

El dos veces premiado a nivel del orbe al aire libre, concretó 17,02 en su primer intento, luego anotó los mencionados 17,14 y completó su secuencia con 16,80-17,03-16,90 y una falta.

La corona se mantuvo en las manos del cubano que compite por Italia Andy Díaz, que logró 17,47 metros y además de convertirse en el segundo hombre en la historia con dos reinados consecutivos lo logró con registro tope del año.

Antes solo el sueco Christian Olsson había conseguido par de cetros sucesivos: en 2003 y 2004.

El podio se completó esta vez con el jamaicano Jordan Scott (17,33) y el argelino Yasser Mohamed Triki (17,30).

Cuba dependió además de Andy Hechevarría, quien llegaba con el segundo mejor registro del año (17,34), pero sin experiencia previa en estos certámenes y eso le pasó factura. Apenas logró 16,42 metros y se despidió en el puesto 12 entre 17 competidores.

En la noche polaca también se disputaron los premios en 60 metros para hombres y bala de mujeres, cuyas medallas de oro recayeron en los estadounidenses Jordan Anthony (6.41 segundos) y Chase Jackson (20,14 metros), respectivamente.

Este sábado la atención cubana tendrá como foco principal el triple salto en su versión femenina, con Leyanis Pérez defendiendo corona y Liadagmis Povea buscando repetir la medalla de plata de hace un año.

Ambas enfrentadas a la estelar venezolana Yulimar Rojas, de vuelta a estos escenarios y con la mejor marca del año de 14,95 metros. También aparece entre las inscritas la campeona olímpica Thea Lafond, de Dominica.

(Con infomración de JIT)

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