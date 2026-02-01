Destacados

El tiempo en Cuba para hoy 1 de febrero

Estará nublado en gran parte del país con chubascos y lluvias en zonas de la costa norte, que desde el final de la mañana se extenderán al interior y sur de la región occidental y en la tarde disminuirán en la mitad oriental. En el resto del archipiélago las precipitaciones serán aisladas.

La tarde será invernal con temperaturas máximas entre los 15 y 18 grados Celsius en occidente y centro, entre 18 y 21 grados Celsius en la región oriental. La noche será muy fría, con temperaturas entre 11 y 14 grados Celsius en occidente y centro, hasta 16 grados Celsius en la región oriental, inferior en algunas localidades de la región central.

Los vientos serán del noroeste con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, hasta 35 km/h en la costa norte, con rachas superiores. En el horario de la noche serán al norte con velocidades entre 15 y 30 kilómetros por hora, superiores en rachas en la costa norte.

Habrá marejadas en toda la costa norte con peligro para embarcaciones menores e inundaciones costeras de ligeras a moderadas en zonas bajas y de mal drenaje del litoral norte occidental, incluyendo el malecón habanero hasta el horario de la mañana. En toda la costa sur habrá oleaje.

Fuente Ismet

