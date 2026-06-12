Subió el precio de los triciclos eléctricos particulares. De un día para otro, de cien pesos que cobraban, alcanzaron los 150. “¿Por qué te alarmas?”, me preguntó una amiga, “si también subió a 550 la libra de pollo, a 1 800 un pomo de aceite” … Y es verdad, varios artículos de primera necesidad, como los alimentos o el aseo, han ido subordinando su costo al ascenso vertiginoso del dólar en el mercado informal, que nadie ha podido controlar.

Si los productos con precios máximos regulados por la resolución No. 225/2024 del Ministerio de Finanzas y Precios antes mencionados, suben como la espuma y sin control alguno, es lógico que todo el mundo se arrogue el derecho de decidir cuánto cuesta el servicio que brinda. La mayoría de estas ventas se ven encarecidas, además, por el déficit de combustibles y su alto costo, más marcado a partir de la orden ejecutiva firmada por el presidente Donald Trump a principios de año.

Sin embargo, el tema de la transportación merece un punto aparte. Desde que la “tristemente célebre” covid 19 obligara al país a adoptar medidas para reducir la movilidad, el transporte urbano en la ciudad de Matanzas es casi nulo. Si bien los ómnibus Transmetro sostenían en buena parte la transportación dentro de la urbe, hoy su inexistencia pone en jaque al pueblo que intenta desplazarse hacia diversos puntos de la Atenas de Cuba, por diversas cuestiones.

Los triciclos estatales —los de 10 pesos— vinieron a dinamizar un poco el maltrecho parque automotor. Fueron una boconada de oxígeno que poco a poco se fue convirtiendo en casi la única alternativa para transportarse en rutas de gran demanda como Peñas Altas-Terminal de Ómnibus; Terminal de Ómnibus-Pre y Pre-Naranjal. A ellos se sumaron después triciclos particulares, los que hemos visto variar su precio en los últimos tiempos de 50 a los 150 que hoy exigen. Estos no funcionan con combustibles, y la electricidad ya sabemos todos que también escasea.

Aunque el país tiene entre sus prioridades apostar por los vehículos eléctricos para el desarrollo de la transportación y en consecuencia ha emitido regulaciones que flexibilizan los requisitos para que las personas naturales puedan obtener la Licencia de Operación de Transporte destinada a ciclomotores, motocicletas y triciclos eléctricos, para facilitar su contratación y organización, hoy se impone tomar cartas en el asunto y regular también los precios.

Así lo exigen muchos yumurinos que se ven afectados diariamente al trasladarse hasta centros laborales, instituciones educativas, hospitales, a desarrollar trámites y otras gestiones necesarias e impostergables. Así debe ser, ante el desamparo que sufren muchos trabajadores que no disponen del monto solicitado para ir a laborar y deben caminar largas distancias ante esta situación que puede agudizarse.

No se trata ahora de imponer multas o regular al punto de que estos medios de transporte desaparezcan y alivien, aunque a precios inalcanzables para algunos, la precaria situación existente, sino de crear las condiciones para que los tan demandados triciclos puedan seguir funcionando con orden y a precios más accesibles.

Conversar con sus propietarios, valorar tarifas para los pasajes, desarrollar convenios con ellos para la transportación de determinados trabajadores imprescindibles como el personal de la Salud, ajustar sitios para que puedan cargar y mantenerse activos durante toda la jornada e incluso en las noches, fijar rutas de interés para la población como Versalles y hasta el hospital provincial Faustino Pérez, pueden ser algunas de las estrategias a tener en cuenta.

Organizar y controlar en tiempos de crisis es fundamental para continuar funcionando como sociedad, a pesar de las limitaciones y carencias materiales que sufre hoy el país. Escuchar la voz del pueblo que sostiene la vida de la nación y actuar “sin prisas, pero sin pausas” es vital para que en medio de escaseces podamos continuar brindando servicios esenciales, sin desangrar a la población.

Fotos: Raúl Navarro

Jessica Acevedo Alfonso/ Periódico Girón

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