Cooperación Italiana impulsa proyecto de zona creativa para el desarrollo urbano de Matanzas

Un fructífero intercambio de saberes, protagonizado por especialistas italianos a través de la Agencia Italiana para la Cooperación al Desarrollo (AICS), tuvo lugar en la ciudad de Matanzas como parte del proyecto «Zone Creative a Cuba», marcando un paso significativo en los planes de renovación urbana y cultural de la Atenas de Cuba.

Durante tres intensos días, especialistas del Plan Maestro de la Oficina del Conservador de la Ciudad trabajaron codo a codo con el arquitecto Stefano Mavilio, profesor de la prestigiosa Rome University of Fine Arts (RUFA). La ciudad se convirtió en un laboratorio vivo donde experiencias, visiones y recorridos por los espacios urbanos dieron forma a nuevas ideas para co-crear la futura zona creativa de la urbe de ríos y puentes.

El encuentro, que destacó por su enfoque práctico y participativo, culminó con una conferencia pública dirigida por el profesor Mavilio, titulada “Rinnovamento urbano e rigenerazione culturale: nuove centralità per l’economia e l’identità di Matanzas” —Renovación urbana y regeneración cultural: nuevas centralidades para la economía y la identidad de Matanzas—.

La cita sirvió además como un espacio de debate que logró congregar a arquitectos, ingenieros, urbanistas y habitantes del centro histórico, todos unidos por el común deseo de repensar y poner en valor el alma de la ciudad.

Este proyecto de colaboración internacional se enmarca en la estrategia de desarrollo local que impulsa la provincia, alineada con los esfuerzos nacionales por dinamizar la economía a través de la cultura, la innovación y la creación de nuevos polos de crecimiento económico sostenible.

La iniciativa no solo aporta conocimientos y know how internacional, sino que fortalece las capacidades locales y fomenta un modelo de desarrollo participativo que tiene a la comunidad en su centro.

