Los Cocodrilos de Matanzas podrán contar a partir de la venidera subserie ante Elefantes de Cienfuegos con el estelar infielder Yadil Mujica, integrante del Team Asere en el V Clásico Mundial de Béisbol, mientras otro internacional, Bárbaro E. Arruebarrena, no jugará más durante la etapa regular de la Serie Nacional 62.

Según informó Armando Ferrer, manager de los actuales subcampeones de la pelota cubana, Mujica arribaría a Cuba este mismo sábado y alinearía desde el primer desafío en predios cienfuegueros, teniendo en cuenta las necesidades de un conjunto con varios jugadores afectados por lesión o desempeñándose con molestias en el campo de juego.

“Conocemos de su calidad como pelotero y sabemos que, más pronto que tarde, conseguirá la forma deportiva óptima para lucir a este nivel de béisbol”, comentó el experimentado manager, con amplias credenciales en campos de entrenamiento en México y Rusia, entre otras naciones.

Ferrer explicó, además, que en el caso particular de Arruebarrena no se incorporará al elenco en lo que resta de fase clasificatoria debido a problemas personales en los cuales prefirió no ahondar, aunque subrayó que pudiera aparecer otra vez en los play off.

Ponderó, eso sí, la entrada de atletas de la talla de Armando Dueñas y José Amaury Noroña, quienes regresan después de desempeñarse en ligas foráneas, y aclaró que Roberto Álvarez no reingresará a Cocodrilos en lo que resta de contienda por decisión de la Comisión Nacional de la disciplina.

En relación al estado general del conjunto el mentor señaló que “atraviesa por un buen momento, aunque no se encuentra en la posición que quisiera la dirección ni tampoco la afición, acostumbrada a liderar la tabla en los últimos años”.

“Hemos tenido mucha inestabilidad en la alineación, jugadores que se marchan, otros que sufren lesiones y ello nos ha obligado a usar a figuras muy jóvenes e inexpertas, pero confiamos en la clasificación”, sentenció Ferrer. (ALH)