Bienvenidos al nacimiento de un nuevo héroe del fútbol. Mundo, he aquí Dominik Livakovic, modesto guardameta del Dinamo de Zagreb en su día a día, monstruoso gigante en Catar. Más poderoso que Alemania, más fuerte que España, un solo hombre para frenar la mayor epopeya que ha sabido dibujar esta edición de la Copa del Mundo.

Japón y su espíritu samurai sucumbieron en octavos de final ante la inabarcable magnitud de un portero que detuvo tres de los cuatro penaltis de los que dispuso.

Avanza Croacia a cuartos de final, donde se las verá con Brasil. Avanza sumergida en una agonía de la que es maestra. A dos tandas de penaltis y a una prórroga sobrevivió hace cuatro años para alcanzar el subcampeonato en Rusia. Ahora, calca la primera etapa de aquel viaje de ensueño.

Dice Luis Enrique, el DT de España, que les pidió hace tiempo a sus jugadores que ensayaran mil penaltis para su puesta a punto para Catar. En Croacia quizá no hayan lanzado antes, pero da la sensación de que Livakovic sí detuvo un millón.

Ganaba Japón en la grada y durante unos minutos también logró hacerlo en el césped. El secreto de la selección asiática es que nada de lo que hace parece tener sentido, y en realidad tiene todo el sentido del mundo. Pretende ganar con su fútbol, pero también reventando a base de paradojas los cerebros de sus oponentes, generando en ellos aparentes contradicciones que en realidad forman parte de su medido, coherente y exitoso plan de partido.

Ejemplo práctico. Sacan un córner al borde del descanso, empiezan a pasar el balón cerca de la banda, los croatas se quedan con cara de no entender nada de lo que está ocurriendo y entonces surge el centro. Por ahí aparece Maya Yoshida, que en lugar de rematar la deja muerta en el área pequeña de la zona de gol. El maquiavélico plan lo culmina Daizen Maeda, impoluta rapada, finísimo bigote y coqueta perilla, para cazar la pelota, con la destreza de un ratón que ve caer una lasca de queso de una mesa.

Más afilada Japón en el arranque, Croacia fue equilibrando fuerzas, pero sin excesiva intensidad y con escasa precisión en el último tercio del campo. Luka Modric aparecía poco, agobiado por los centrocampistas nipones, y eso le restaba muchos boletos.

El gol de Maeda sirvió para que Croacia espabilara a la vuelta de vestuarios. Mucho más intensa y decidida a adelantar líneas, encontró enseguida la recompensa a su paso adelante en el encuentro. El mérito final fue para Ivan Perisic, que convirtió un envío diagonal del central Dejan Lovren en un poderoso y bello cabezazo hacia la red.

Del resto ya se encargaría el monstruoso Livakovic.(AGB)

✅ First extra time of #Qatar2022

✅ First penalties of #Qatar2022

Watch all the action from Croatia’s win over Japan on FIFA+

— FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) December 5, 2022