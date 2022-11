Zona de Gol: Catar 2022 en cuenta regresiva

La angustiosa espera de millones de fanáticos alrededor del planeta está a punto de culminar cuando en tan solo cuatro días el balón Al Rihla ruede por estadios de Catar.

El sorteo de la Copa Mundial fue benévolo y repartió minas en cada grupo, casi por igual. Mas, eso no impide que la igualdad presida muchos de los grupos mundialistas. Zona de Gol les propone un acercamiento a algunas aristas de una cita que paraliza al universo balompédico.

Favoritos a priori

A la hora de hablar de selecciones favoritas para alzarse con el trofeo final, tres llaman poderosamente la atención. En primer lugar Francia, porque tener en la punta de ataque a Kylian Mbappé y Karim Benzema catapulta a la selección bleu a esa condición de gran candidata. Además, son los actuales campeones y tal casaca pesa en eventos de este calibre.

El equipo que viaja a Catar asusta, pese a la baja postrera de Paul Pogba. Sin embargo, no es una selección fácil de gestionar y tampoco será sencillo conducir un vestuario usualmente volcánico.

Después llega Argentina y, con ella, Lionel Messi en la última gran oportunidad de levantar su trofeo más esquivo. La edad no impide que Leo esté cuajando una temporada inmaculada con el PSG y arriba en plena forma a la Copa del Mundo, que le obsesiona hasta extremos insospechados. Además, en esta ocasión, viaja con un equipo construido a su alrededor y de probada solvencia.

Y claro, no puede faltar la sempiterna favorita Brasil: nueve delanteros citó Tite para el evento, y eso ya explica el caudal ofensivo de un equipo que puede alinear un tridente formado por Neymar–Vinícius–Rodrygo.

No obstante, la cosa no quedará ahí. Inglaterra debería estar en la pomada con su mezcla de jóvenes y veteranos. Bélgica quiere, al fin, romper en la gran oportunidad para Eden Hazard. Otro que llega con el peligro de no tener nada que perder es Países Bajos y, por último, Cristiano Ronaldo lustra los botines de su previsible adiós mundialista. Las viejas glorias tienen todavía mucho que decir. Solo queda sentarse a disfrutar del espectáculo.

Países Bajos, a demostrar su pedigrí

Catar, Países Bajos, Senegal y Ecuador configuran uno de los grupos más singulares. La Holanda de Louis Van Gaal es la favorita del apartado A, por historia y calidad. «La Naranja Mecánica» representa un conjunto marcado por el liderazgo de Virgil Van Dijk en defensa y las promesas futuristas de jugadores como Cody Gakpo.

¿Puede ser el año de Senegal? Cada edición del Mundial conlleva cumplir con una solemne tradición: ilusionarnos con la gloria de un equipo africano. Del carro tirará, si la lesión del peroné se lo permite, Sadio Mané.

El argentino Gustavo Alfaro tratará de que Ecuador, un equipo joven y físico, rinda al mismo nivel que su estrella indiscutible, Moisés Caicedo. ¿Y la anfitriona? La Catar de Félix Sanchez vive en constante preparación para su Mundial. Han disputado 10 amistosos frente a selecciones de cierto nivel por medio mundo, y desde septiembre viven concentrados en exclusiva para satisfacer las expectativas del país en su campeonato. Su mejor hombre es Akram Afif.

Inglaterra y una fiesta en familia

Los amantes del folclore anglosajón tienen en el grupo B un lugar para regocijarse. Inglaterra debería ser primera, siempre y cuando explote su innegable talento. No es que haya bordado el fútbol, pero el concurso de ases como Jude Bellingham (Borussia Dortmund), Declan Rice (West Ham) o Harry Kane (Tottenham) invita inmediatamente al optimismo.

Christian Pulisic o Brenden Aaronson son algunas de las principales bazas que presenta la Estados Unidos de Gregg Berhalter, un combinado que busca subir el nivel y soñar en la Copa del Mundo.

En Irán reina el entusiasmo sobre las opciones de su equipo: fue la primera selección en conseguir el pase en la zona asiática gracias, principalmente, al buen trabajo defensivo que ha sabido implantar Dragan Skocic.

Por último, Gales está de regreso en el Mundial. El conjunto del dragón vive a camino entre dos generaciones: la encabezada por Gareth Bale o Aaron Ramsey, y la de los jóvenes prometedores que ya despuntan en sus respectivos clubes.

El último tren a la gloria de Leo Messi

Argentina está acostumbrada a arrancar el Mundial con el peso del país más futbolero del mundo sobre sus espaldas, pero en Catar 2022 han rizado el rizo: se trata de ganar por todos los argentinos, pero también por Lionel Messi. Muchos fanáticos y expertos enuncian que hay equipo para lograrlo.

La primera barrera que deberán superar en tal afán es una fase de grupos con peligros en cada esquina. El «Tata» Martino cocina a fuego lento desde hace tres años un México con la fanaticada más exigente. El objetivo claro en este Mundial es superar, al menos, la histórica barrera de los octavos de final.

Si hablamos de Polonia y de mundiales, la palabra ‘tapado’ aparece en los titulares de manera natural. Contar con Robert Lewandowski ya invita al respeto. Y Arabia Saudí, con el francés Hervé Renard a los mandos, llega con una generación de futbolistas ilusionante que intentarán sobreponerse a la primera fase. Este será su gran reto.

Mbappé-Karim Benzema, ¿quién da más?

Francia arrancará su defensa del torneo enfrentándose a Dinamarca, una de las mejores selecciones en el segundo escalafón. Australia y Túnez también comparten esta agrupación. Lo cierto es que el bombo propició en el grupo D un clima de cotidianeidad ya que franceses, daneses y australianos se cruzarán en esta fase por segunda vez.

¿Pronóstico? Todo invita a dar por hecha la clasificación de los dos conjuntos europeos, pero australianos y tunecinos pueden amargarle la tarde a cualquier equipo. Sobre el papel, la Francia de Didier Deschamps, es la mejor plantilla de las 32 que participarán.

Mbappé (PSG) y Benzema (Real Madrid) son solo la guinda de un proyecto que destaca por la excelencia en todas sus líneas, incluso pese a las bajas de hombres tan importantes como Paul Pogba. ¿El gran rival de Francia? Francia.

¿Ha llegado la hora de los «tapados»?

¿Acaso el grupo más competitivo del Mundial? Bélgica, Marruecos, Croacia y Cánada tienen argumentos, cada una en su nivel, para protagonizar una bonita historia.

La generación de los Diablos Rojos liderada por Kevin De Bruyne y Eden Hazard está, seguramente, ante el último chance de hacer algo grande en un Mundial. El estado de forma de Romelu Lukaku preocupa, pero el potencial de los de Roberto Martínez es, pese a todo, innegable.

Cánada, de la mano de John Herdman, ha vuelto al Mundial gracias a una generación joven y fuerte. Alphonso Davies es la estrella indiscutible. Marruecos, con Walid Regragui el mando, ha conseguido cincelar un equipo novel que rinde a partir de un fútbol vistoso.

Cierra la llave Croacia, con Luka Modric ejerciendo de leyenda en vida. Los actuales submonarcas del orbe tendrán complicado repetir la final obtenida en la última edición, aunque el carácter ultracompetitivo de su plantilla les obligará a pelear por ese objetivo hasta el final en Catar.

Brasil y Neymar sobre todos los demás

Pocos favoritos tan claros hay como Brasil para acabar la fase grupos clasificándose hacia octavos y con un expediente inmaculado. El conjunto de Tite está cuajado de calidad de arriba a abajo. Nueve delanteros guarda bajo la manga el seleccionador: Neymar, Vinícius, Rodrygo, Raphinha y compañía ….

Por su parte, Murat Yakin continúa con un trabajo excelente al frente de Suiza. Enamoró en la última Eurocopa y apoya su 4-3-3 en la experiencia de Granit Xhaka y Xherdan Shaqiri.

Serbia tiene en Dusan Vlahovic, el excelente delantero de la Juventus, a su futbolista de mayor calidad. Por detrás, poca broma, mucha calidad y razones suficientes para aspirar a la clasificación.

Camerún llegó al Mundial tras un mano a mano final contra Argelia realmente emocionante. El capitán Vincent Aboubakar liderará al grupo tras su doble experiencia mundialista y su paso por Al-Nassr F. C. de la Liga Profesional Saudí.

Mientras tanto Eric Chuopo-Moting, atacante de origen alemán que ya disputó dos Mundiales, fue el héroe de la clasificación a esta Copa catarí y figura como el emblema de su selección de cara a este certamen. Con Samuel Eto’o al frente de la federación, el discurso de los Leones Indomables es ambicioso, pero se antoja harto complicado mejorar la gesta de Milla y los héroes de 1990.

Portugal y Uruguay sueñan con algo grande en Catar

El grupo H huele, como pocos otros, a sorpresa mayúscula por la calidad pareja de sus cuatro integrantes. El concepto de último baile que sobrevuela cada paso de Messi en la concentración argentina encuentra su reflejo en la portuguesa con Cristiano Ronaldo.

Como debacle, el gran goleador del fútbol europeo vive horas bajas en el Manchester United, pero su voracidad está a prueba de toda duda. Diego Alonso espera lograr grandes cosas con su Uruguay. A la experiencia probada de talentos como Edison Cavani se suma la explosión de jugadores de la talla de Fede Valverde o Darwin Núñez.

En la memoria de todos los aficionados de Ghana sigue su increíble Mundial de 2010, cuando llegaron hasta los cuartos de final. Inverosímil resultaría una emulación de la hazaña. Corea del Sur es el equipo asiático más regular de la escena mundialista. Desde 1986 no han faltado a ninguna cita y siempre transmiten peligro gracias a un fútbol energético, presionante y muy veloz en ataque.

El Mundial Catar 2022 es la vigésimosegunda edición de la Copa Mundial de Fútbol masculino organizada por la FIFA. Esta vez, se realiza desde el 21 de noviembre al 18 de diciembre.

La tercera ocasión que la Copa del Mundo de la FIFA se disputa en el continente asiático tras la Copa Mundial de Fútbol de 2002 en Corea del Sur-Japón, y el de Rusia 2018, también será la primera que se celebra en Asia Occidental. (ALH)