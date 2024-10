Triunfo cubano rumbo al Premier 12 de beisbol

Buena apertura del lanzador zurdo Yoennis Yera y tres empujadas per cápita de Rafael Viñales y Roberto Baldoquín colorearon la primera victoria del equipo Cuba que se prepara aquí para el Torneo Premier 12 de beisbol.

En su segunda salida al Sajik Stadium, de esta ciudad surcoreana, la selección antillana dispuso 7×2 de Jiangsu Huge Horses, monarca del Campeonato de la Asociación China de Beisbol, dos días después de ceder 1×13 ante el NC Dinos, del circuito local.

Yera no admitió carreras durante tres entradas en las que propinó cinco ponches, le conectaron dos jits y regaló una base por bolas. «Salí a hacer mi trabajo y logré el objetivo, que era enrumbar el resultado», comentó el matancero.

El conjunto caribeño tomó las riendas del encuentro desde el capítulo de apertura, cuando Viñales, quien abrió como defensor de la inicial y luego pasó al jardín derecho, pegó el primero de los tres jits con que ejerció protagonismo.

«Enfrenté esta oportunidad con la misma decisión que siempre he tenido para jugar, y no hice nada del otro mundo, sino lo que me toca y el equipo sabe que puedo aportarle», expuso el tunero, satisfecho con el mejor desempeño colectivo mostrado por su elenco.