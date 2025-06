Tres medallas en inicio del Grand Prix de Paratletismo de Túnez

EL RECORDISTA mundial del salto de longitud categoría T46, Robiel Yankiel Sol, aportó hoy uno de los dos títulos cubanos en el arranque del Grand Prix de Paratletismo de Túnez 2025, jornada que cerró para la isla con otra presea de bronce. El doble monarca paralímpico volvió a quedar sin rivales, al dominar con 7,61 metros, casi uno más que su escolta, el ruso Dzmitry Bartashevich (6,63-récord europeo), quien compite como atleta neutral. El tercer escaño lo ocupó el chino Yize Zeng (5,82), también con plusmarca para su área geográfica. «Pese a ganar no nos vamos con un sabor dulce», aseguró a JIT el entrenador Luis Bueno, instantes después de que su alumno completara la prueba con un par de foul y otros saltos válidos de 6,23-5,32-5,22 metros. «Sabemos que ya estamos para empeños mayores. En la Copa Cuba de hace una semana había saltado 7,86 y pensaba que quedaría en ese rango», confesó el estratega antes de señalar algunos problemas con la carrera de impulso y su correlación con el despegue como posibles causas. A Robiel, dueño del récord mundial (7,84 metros), no le sirvió su desempeño en la reciente Copa Cuba para mejorar ese registro, por haberlo conseguido en una competencia entre atletas convencionales. No obstante, Bueno sabe que puede hacerlo mejor y confía que así suceda en las próximas oportunidades, en especial el campeonato mundial de paratletismo, previsto para finales de septiembre en Nueva Delhi. Este lunes también se apoderó del título Yamel Luis Vives con récord para América en los 100 metros de la categoría T44. El cubano cubrió la distancia en 11.10 segundos, para relegar a los siguientes puestos al propio Bartashevich (11.70) y al chino Ruihua Huang (11.90), en ese orden. El medallista de plata en los Juegos Paralímpicos de París 2024 había registrado 11.36 segundos en el pasado Grand Prix de Cali, en Colombia, y su marca ahora fue elogiada por la entrenadora Miriam Ferrer. Este martes volverá a la pista para los 200 metros. Para despedir la jornada, el menos experimentado York Lázaro Suárez también mejoró su tope histórico en el hectómetro de la categoría T13 al detener los relojes en 10.94 segundos, tiempo válido para colgarse la medalla de bronce. «No creía que podía hacer ese tiempo ahora porque estuvo lesionado. Aquí veníamos sobre todo a buscar su clasificación médica», aclaró Miriam sobre el muchacho de reciente incorporación al equipo nacional. La prueba la ganó el japonés Shuta Kawakami con 10.89 segundos y con la presea de plata se quedó su compatriota Ryota Fukunaga (10.93). Además de Yamel en el doble hectómetro, este martes estará Ever René Castro en la jabalina F41 y Felipa Hechavarría en el salto de longitud T46.