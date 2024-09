Taller interactivo sobre sexualidad, propuesta en Simposio de Deporte

EL taller interactivo “Miradas interseccionales; sexualidades, salud y derechos sexuales en la adolescencia y juventud” promete llamar la atención en la penúltima jornada del I Simposio Deporte, Medio Ambiente y Sociedad en un entorno de inclusión social, con asiento en este balneario matancero.

Esa es una de las propuestas en que la Dra. C. Marisol Alfonso de Armas, jefa de la Oficina del Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) en Cuba, será moderadora del tema que está en constante investigación, especialmente para los deportistas de alto rendimiento.

Aparecen inscritas para participar la Dra. C. Livia Quintana Llanio, asociada de Programa UNFPA-Cuba; la Dra. C. Keyla Estévez García, directora del Centro de Estudios Sobre la Juventud (CESJ), y la Ms. C. Dra. Ada Caridad Alfonso Rodríguez, jefa del departamento de Docencia e Investigación del Centro Nacional de Educación Sexual CENESEX.

En el taller, el Dr. Yamil Gutiérrez Jorge, del Instituto de Medicina del Deporte, intervendrá con el trabajo titulado Deporte, género e inclusión. ¿Equidad vs. Ventaja? Un desafío en la realidad médico deportiva.

También resultará llamativo el panel La comunicación e información, patrocinio y publicidad en el contexto actual. Barreras, desafíos y oportunidades, en el que seguramente el Dr. C. Karel Pachot Zambrano hablará de la proyectada Ley del Deporte.

Es de esperar que al exponer sobre comunicación, información, patrocinio y publicidad en el sector deportivo. Oportunidades y retos, la Ms. C. Bertha Mojena Milián, del Instituto de Comunicación Social, dé más luz a los interesados en el tema de gran actualidad.

