Shohei Ohtani, un verdadero fenómeno del deporte

Shohei Ohtani, es un fenómeno, el pelotero japonés resulta un prodigio , que además de deslumbrar y conquistar la gran carpa con sus habilidades para el juego de las bolas y los strikes, trasciende más allá del béisbol.

Shohei Ohtani has taken the field at Dodger Stadium. 👀 pic.twitter.com/HwkT9rOYGx

— MLB (@MLB) December 15, 2023