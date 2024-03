Selección cubana de fútbol se entrena en Nicaragua

¡Haz clic para puntuar esta entrada! (Votos: 0 Promedio: 0 )

La selección cubana de fútbol aprovechó la jornada de este viernes para ejercitarse con miras al partido amistoso que sostendrá ante su par de Nicaragua el próximo martes 26 de marzo.

La jornada resultó fructífera, pues en la mañana realizó una sesión de activación al mando de José Antonio Vargas, preparador físico del conjunto.

Se trabajó en el estiramiento y la relajación, justificada por el largo viaje realizado, sobre todo por los que llegaron desde Europa.

En el restablecimiento trabajó la tríada médica, haciendo énfasis en los jugadores que intervinieron en la jornada anterior con los clubes locales ART Jalapa (Maykel Reyes y Alejandro Delgado) y UNAN Managua FC (Darío Ramos).

«Los jugadores llegan a la concentración sin lesiones afortunadamente. Esta sesión de trabajo sirvió para analizar el estado individual y apenas se detectaron algunas molestias en quienes jugaron en la noche del jueves, lógicas y entendibles por las cargas a que se sometieron», aseguró a JIT Pablo Castillo Díaz, médico del equipo.

En lo anímico, el conjunto presenta un excelente estado, lo cual resulta notable en el buen ambiente que prima entre los convocados y la ilusión que despierta en algunos volver a la selección.

Darío Ramos, enfrascado en una magnífica campaña con los universitarios de Managua, agradece al técnico la oportunidad de regresar al conjunto.

«Estoy muy ilusionado por poder regresar a la absoluta cubana. El sueño de cualquier deportista consiste en representar a su país. La selección cubana para mí es el mayor peldaño en mi carrera deportiva», expresó.

«Estoy en excelente estado físico y enfocado mentalmente en dar un buen partido y convertirme en un puntal defensivo para el equipo», destacó el portentoso jugador.

Otro efectivo de la defensa, José Armelo, quien también se desempeña en las ligas locales, comentó sobre su regreso a la selección nacional.

«Siempre reconfortante poder vestir los colores patrios. Creo que he adquirido experiencia a lo largo de mi carrera y he aprendido mucho en el último segmento de esta», reconoció.

«He agregado experiencias que me permiten desempeñarme no solo por el lateral izquierdo, sino que me hacen sentir cómodo también como central y ahí estaré disponible para las necesidades del equipo y para lo que el técnico demande», concluyó el pinareño.

El cronograma de actividades de este viernes concluyó con el entrenamiento en la tarde-noche, en el Estadio Nacional de Fútbol de Nicaragua, que igualmente significó el punto de partida para el partido amistoso como ensayo necesario para las eliminatorias mundialistas de junio próximo.