Rumbo al VIII Campeonato Nacional de Béisbol Sub-23 abanderaron a 30 jugadores del equipo de Matanzas en el estadio Palmar de Junco.

“Como parte de la preparación de los muchachos, tuvimos encuentros con Cienfuegos y La Habana. Actualmente, nuestro objetivo es inculcar disciplina para lograr la clasificación. Quiero transmitir a la afición la confianza que tiene el equipo y el consejo de dirección. Estamos dispuestos a luchar en cada partido del torneo”, afirmó Lázaro Junco, director del equipo.

“Contamos en el equipo con algunos jugadores nuevos, pero todos en buenas condiciones. Los pitchers abridores serán Jorge Blanco Chapell, Silvio Iturralde y Shaiel Cruz, mientras que el resto se encargará de los relevos, ya sea cortos o largos, según se les asigne. En los entrenamientos, hemos trabajado en diversos aspectos, incluyendo control, preparación física y tácticas, para no confiarnos. Nuestro objetivo fundamental es clasificar, a pesar de que el equipo sea nuevo”, agregó Lázaro Garro, entrenador de pitcheo.

La gloria deportiva Marcos Walter entregó la bandera del equipo a Gerardo Crespo, subdirector de Actividades Deportivas en la Dirección Provincial de Deportes. Posteriormente, Dayán Ibáñez, capitán del equipo, recibió el estandarte.

“Estamos muy motivados para estos juegos. La unidad del equipo es un factor fundamental que nos impulsa a dar lo mejor en el terreno de juego. Los entrenamientos previos, como la Copa Tati Valdés y el Campeonato Provincial, nos han servido de base, ya que no pudimos entrenar a tiempo completo para este Campeonato Sub 23. Sin embargo, hemos aprovechado el tiempo en casa para trabajar en nuestra preparación física”, comentó Dayan Ibáñez, capitán del equipo.

“Estamos muy enfocados en dar lo mejor de nosotros en el campo y en que todo salga bien. La preparación que hemos tenido en los torneos anteriores ha sido excelente. El año pasado terminé como el tercer bateador nacional, y este año mi objetivo es igualar o superar esa marca. Al finalizar este Campeonato Sub 23, espero haber establecido mejores estadísticas que me permitan avanzar a la serie nacional. Mis compañeros y yo mantenemos una actitud positiva y queremos dejar claro que no nos rendiremos”, expresó Hanyelo Videt, jugador del equipo.

El VIII Campeonato Nacional de Béisbol Sub-23 comenzará el próximo 14 de junio. Matanzas debutará frente a Cienfuegos en el estadio Lázaro Santos Díaz del municipio Abreus.

