Revelan los nominados al Balón de Oro 2025

La revista France Football reveló este jueves a los candidatos al Balón de Oro 2025 y a los demás galardones que se entregarán en la gala del Teatro Chatelet, en París, el 22 de septiembre.

En la lista masculina destacan el español Lamine Yamal, el brasileño Raphinha, el portugués Vitinha y el francés Ousmane Dembélé, además de los argentinos Alexis Mac Allister y Lautaro Martínez, mientras que Emiliano “Dibu” Martínez fue nominado nuevamente al premio Yashin al mejor arquero.

Por segundo año consecutivo, los máximos ganadores del Balón de Oro, Lionel Messi (8) y Cristiano Ronaldo (6) no están nominados.

La ceremonia se adelantó un mes respecto a ediciones anteriores y vendrá con novedades significativas: por primera vez, los premios individuales que eran exclusivos para hombres también se otorgarán en la rama femenina. Se reconocerá a la mejor portera, la mejor jugadora joven y la máxima goleadora, en busca de mayor equidad de género.

Las listas de nominados incluyen a los aspirantes al Trofeo Kopa (promesas) y a los mejores entrenadores y equipos del año. Los nombres se seleccionan tras una evaluación rigurosa y son votados por un jurado de 100 periodistas (categoría masculina) y 50 (femenina), provenientes de los países mejor ubicados en el ranking FIFA.

El sistema de votación jerarquiza tres criterios: rendimiento individual, logros colectivos y juego limpio. Por cuarta vez en la historia del premio, se otorgará en función de los resultados de la temporada 2024-25 en lugar del año calendario.

Desde que se separó de la FIFA en 2016, el Balón de Oro ha premiado a figuras como Messi, Cristiano Ronaldo, Modric, Benzema y Rodri, último ganador en 2024 tras una temporada brillante con el Manchester City y la selección española.

¿Quién es el candidato favorito?

Si bien en el ramillete de grandes favoritos se encuentran Lamine Yamal, Pedri y Raphinha, del Barcelona, la competencia por parte de los jugadores del PSG es bastante alta, con Ousmane Dembelé al frente de la lista.

El equipo parisino, campeón de la Champions League, es el que más nominados aporta en la rama masculina.

La opción de Lamine es la que más visos tiene de poder pelear por los puestos altos. Con un doblete en España con el Barça, además de una semifinal de Champions y una final de la Nations alcanzadas, tiene opciones de ser considerado el mejor futbolista del mundo a pesar de su juventud. Si no consigue ganar el premio, puede ser Top-3 perfectamente.

Además de Lamine y Pedri, el Barça consigue colocar entre los finalistas a Lewandowski y Raphinha, beneficiados por la gran temporada en España del conjunto de Hansi Flick.

Por parte del Madrid, únicamente hay tres jugadores: Vinicius, que fue segundo el curso pasado, Bellingham y Mbappé. Sólo este último, por la gran cantidad de goles que marcó en su primera temporada en el conjunto blanco, tiene verdaderas opciones de acercarse a los puestos de arriba. No hay más jugadores de LaLiga.

En cualquier caso, el favorito principal es Ousmane Dembélé, líder goleador de un PSG que lo ganó todo en Europa y se quedó a las puertas de hacerlo también en el Mundial, a pesar de la final perdida ante el Chelsea. Luis Enrique, técnico de los parisinos, ha sido el primero en abogar por la candidatura de su estrella. También hay quien piensa que Vitinha puede tener opciones como constructor de juego de un PSG que fue el mejor club de Europa.

Las 30 nominadas a mejor jugadora

Mariona Caldentey (Arsenal)

Leah Williamson (Arsenal)

Chloe Kelly (Arsenal)

Steph Catley (Arsenal)

Emily Fox (Arsenal)

Alessia Russo (Arsenal)

Frida Leonhardsen Maanum (Arsenal)

Caroline Graham Hansen (Barcelona)

Alexia Putellas (Barcelona)

Patri Guijarro (Barcelona)

Claudia Pina (Barcelona)

Ewa Pajor (Barcelona)

Aitana Bonmatí (Barcelona)

Pernille Harder (Bayern Munich)

Klara Buhl (Bayern Munich)

Johanna Rytting Kaneryd (Chelsea)

Lucy Bronze (Chelsea)

Hannah Hampton (Chelsea)

Sandy Baltimore (Chelsea)

Esther González (Gotham)

Cristiana Girelli (Juventus)

Temwa Chawinga (Kansas City Current)

Melchie Dumornay (Lyon)

Lindsey Heaps (Lyon)

Barbra Banda (Orlando Pride)

Marta (Orlando Pride)

Amanda Gutierres (Palmeiras)

Clara Mateo (Paris FC)

Caroline Weir (Real Madrid)

Sofia Cantore (Washington Spirit)

Los 30 nominados a mejor jugador

Viktor Gyökeres (Arsenal)

Declan Rice (Arsenal)

Robert Lewandowski (Barcelona)

Raphinha (Barcelona)

Pedri (Barcelona)

Lamine Yamal (Barcelona)

Harry Kane (Bayern Munich)

Michael Olise (Bayern Munich)

Serhou Guirassy (Borussia Dortmund)

Cole Palmer (Chelsea)

Denzel Dumfries (Inter Milan)

Lautaro Martínez (Inter Milan)

Ousmane Dembélé (PSG)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Achraf Hakimi (PSG)

Khvicha Kvaratskhelia (PSG)

Désiré Doué (PSG)

Nuno Mendes (PSG)

Joao Neves (PSG)

Fabián Ruiz (PSG)

Vitinha (PSG)

Florian Wirtz (Liverpool)

Mohamed Salah (Liverpool)

Virgil van Dijk (Liverpool)

Alexis Mac Allister (Liverpool)

Erling Haaland (Man City)

Scott McTominay (Napoli)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Vinicius Jr (Real Madrid)

Nominadas al trofeo Kopa (mejor jugadora menor de 21 años)

Michelle Agyemang (Brighton/Arsenal)

Linda Caicedo (Real Madrid)

Wieke Kaptein (Chelsea)

Vicky López (Barcelona)

Claudia Martínez Ovando (Club Olimpia de Paraguay)

Nominados al trofeo Kopa (mejor jugador menor de 21 años)

Myles Lewis-Skelly (Arsenal)

Pau Cubarsí (Barcelona)

Lamine Yamal (Barcelona)

Ayyoub Bouaddi (Lille)

Désiré Doué (PSG)

Estevao Willian (Chelsea)

Dean Huijsen (Real Madrid)

Rodrigo Mora (Porto)

Joao Neves (PSG)

Kenan Yildiz (Juventus)

Nominados al premio Lev Yashin como mejor arquero

Alisson Becker (Liverpool)

Yassine Bounou (Al-Hilal)

Lucas Chevalier (Lille)

Thibaut Courtois (Real Madrid)

Gianluigi Donnarumma (PSG)

Emiliano Martínez (Aston Villa)

Jan Oblak (Atletico Madrid)

David Raya (Arsenal)

Matz Sels (Nottingham Forest)

Yann Sommer (Inter Milan)

Nominadas al premio Lev Yashin como mejor arquera

Ann-Katrin Berger (Gotham FC)

Cata Coll (Barcelona)

Hannah Hampton (Chelsea)

Chiamaka Nnadozie (Brighton)

Daphne van Domselaar (Arsenal)

Nominados al premio Johan Cruyff como entrenador del año

Antonio Conte (Napoli)

Luis Enrique (Paris St-Germain)

Hansi Flick (Barcelona)

Enzo Maresca (Chelsea)

Arne Slot (Liverpool)

Nominadas al premio Johan Cruyff como entrenadora del año

Sonia Bompastor (Chelsea)

Arthur Elias (Brazil)

Justine Madugu (Nigeria)

Renee Slegers (Arsenal)

Sarina Wiegman (England)

Nominados al club masculino del año

Barcelona (España)

Botafogo (Brasil)

Chelsea (Inglaterra)

Liverpool (Inglaterra)

PSG (Francia)

Nominados al club femenino del año

Arsenal (Inglaterra)

Barcelona (España)

Chelsea (Inglaterra)

Lyon (Francia)

Orlando Pride (Estados Unidos)

Tomado de Cubadebate

