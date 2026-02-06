Repiten peloteros matanceros presencia en equipo Cuba al Clásico Mundial

La víspera, la Comisión Nacional de Béisbol dio a conocer el listado de treinta atletas que integran la nómina del equipo Cuba con vistas al Clásico Mundial de Béisbol.

La selección de la mayor de las Antillas se ubica en el grupo A, que desarrollará sus acciones competitivas en el estadio Hiram Bithorn de San Juan, Puerto Rico.

Junto a los cubanos, pugnarán por incluirse en la siguiente fase de la competición los conjuntos de Panamá, Canadá, Colombia y el equipo local.

Cuatro peloteros de la provincia de Matanzas lograron hacer el grado para formar parte del team Asere que nos representará en el evento.

El receptor Andrys Pérez, junto a los jugadores de cuadro Ariel Martínez, Alexander Vargas y el lanzador Naykel Cruz, serán los representantes de la provincia en la selección nacional.

Tanto Andrys Pérez como Ariel Martínez y Naykel Cruz formaron parte del equipo que alcanzó el cuarto lugar en la edición precedente, mientras el novato Alexander Vargas irrumpe por vez primera en un torneo con la selección de mayores.

Con el objetivo de poner en alto el nombre de la mayor de las Antillas en el panorama beisbolero mundial, los matanceros junto al resto de integrantes del conjunto dan los últimos toques a la preparación.

George Carlos Roger Suárez/ Radio 26

