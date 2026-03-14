Quedan por definir dos semifinalistas

Con sus respectivas victorias de este viernes, las escuadras de República Dominicana y Estados Unidos se convirtieron en las dos primeras con cupos a la fase semifinal del VI Clásico Mundial de Beisbol (CMB).

En el LoanDepot Park, de Miami, y con ofensiva de nueve imparables, la escuadra dominicana del mentor Albert Pujols le propinó nocaut de 10×0 a Corea del Sur, y mantuvo su invicto del certamen en cinco presentaciones.

Los vencedores decidieron temprano el partido, con ramillete de tres carreras en el segundo inning, con destaque para el doblete de Junior Caminero y jit del estelar primer bate Fernando Tatis Jr. contra el abridor y derrotado Hyun Jin Ryu.

El remate de la excelente tanda de Pujols llegó en el tercer acto, gracias a biangular remolcador de Vladimir Guerrero Jr., y el nocaut cristalizó por jonrón de Austin Wells con dos corredores en circulación.

Victoria de Cristopher Sánchez, quien en cinco capítulos propinó ocho ponches, con dos jits y apenas una base por bolas.

Con el triunfo, el conjunto domininicano avanzó por tercera vez a discutir una fase semifnal. Su rival del próximo domingo será Estados Unidos, que superó cerradamente, 5×3, a Canadá, en el Daikin Park.

Triunfo de Logan Webb, quien realizó 71 envíos en 4.2 innings en blanco, en los que permitió apenas cuatro jits y una base por bolas, mientras ponchaba a cinco.

Por los estadounidenses hubo doble de Aaron Judge frente al abridor y perdedor Michael Soroka, en el primer inning.

Pero las dos anotaciones que decidirían el juego llegaron por error, en el tercer episodio.

Con corredores en primera y segunda y dos outs, Alex Bregman conectó un roletazo que el antesalista Abraham Toro atacó y fildeó, antes de hacer un tiro que se fue por encima de la cabeza de Naylor en primera. Bregman llegó quieto y ambos corredores anotaron.

Al cerrador estadounidense Mason Miller se le archivó un rectazo de 102 millas.

Este sábado se dirimirán los otros dos enfrentamientos de cuartos de final a base de Japón-Venezuela e Italia-Puerto Rico.

Foto: Instagram MLB

José Luis López Sado/ Jit

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