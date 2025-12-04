Pesistas se preparan para torneo clasificatorio centrocaribeño

Liderados por la subcampeona mundial de la división de +86 kilogramos, Marifelix Sarría, la selección cubana de levantamiento de pesas se prepara para asistir al torneo clasificatorio rumbo a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

La justa se desarrollará entre el 8 y 12 próximos en la propia República Dominicana y el equipo femenino lo integran además las experimentadas Ludia Montero (48 kg), Yeniuska Mirabal (77 Kg) y Ayamey Medina (86 Kg), quien se encuentra totalmente recuperada de la lesión que le alejó de las plataformas en los últimos meses.

Completan la nómina Thalía Castillo (53 Kg), Lisney Adame (63 Kg), Erdilianys Chamizo (69 Kg) y Lorena Montoya (86 kg).

El pinareño y medallista panamericano Arley Calderón (65 Kg) encabeza el conjunto masculino.

Otto Oñate y Raibet Machado (60 Kg), Yodanis Linares (71 kg), Edisnel Corrales (79 Kg), Emanuel de la Rosa (88 Kg), Yorelvis Machado (94 Kg) y Ariolvis Begué (110 Kg), conforman también el listado.

Cinco entrenadores y dos árbitros harán el viaje hacia tierras dominicanas como parte de la delegación de la Isla. La comitiva partirá el próximo sábado hacia la sede la lid.

«El principal objetivo de nuestra delegación es clasificar al equipo completo a los Juegos. Para ello habrá que posicionarse entre los nueve primeros de cada división», afirmó a JIT Camilo Reynaldo Ramírez, comisionado nacional de pesas.

Los forzudos cubanos solo tendrán esta oportunidad para acceder a cupos de cara al certamen centrocaribeño, pues se trata del único evento clasificatorio previsto para este deporte.

Lianet Escobar Hernández/ Jit

