Pesista cubana dispuesta a superar sus marcas en Asunción

La pesista cubana Lisney Adame Nápoles acelera por estos días la preparación rumbo a los Juegos Panamericanos Júnior de Asunción 2025, que se celebrarán del 9 al 23 de agosto próximo.

En la cita, la levantadora de Santiago de Cuba, pondrá a prueba su fuerza en la división de los 63 kilogramos.

El certamen para jóvenes deportistas de América será su tercer evento internacional del año. Antes participó en el campeonato panamericano juvenil del deporte acogido por la capital cubana y en un torneo de mayores con asiento en Moscú, Rusia.

En la justa habanera, Adame Nápoles fue quinta en arranque con 82 kg, sexta en envión con 106 kg y quinta en totales con marca de 188 kg. Estos registros logró igualarlos en el evento de la capital rusa.

«En Asunción aspiro a competir bien. Mi deseo es mejorar mis marcas tanto como pueda, sobre todo mi registro total. Es una meta para la que me siento lista», comentó a JIT la halterista de 18 años.

«Las rivales que veré en los Juegos estuvieron en el panamericano de La Habana, por lo que voy con una noción de a qué y a quiénes me estaré enfrentando», afirmó.

Teniendo en cuenta su actuación en el evento continental de la categoría de marzo último, la actual campeona nacional juvenil tiene posibilidades de acercarse a las medallas en la justa paraguaya.

No obstante, si consigue superar ese resultado, habrá cumplido los objetivos propuestos.

«Sigo preparándome con muchas ganas y poniendo el extra en cada entrenamiento. Me siento conforme porque he cumplido hasta hoy con todo lo que me han exigido mis entrenadores», expresó Lisney.

«Sé que lo haré bien, pues cuento con el apoyo de mi entrenador, de mis compañeros y de mi familia. Ellos me darán fuerza sobre la plataforma. Pueden contar conmigo», alegó.

Adame Nápoles arribará a Asunción con solo cuatro años de experiencia en las pesas, una especialidad a la que llegó de la mano de sus padres, entrenadores de este deporte en su provincia natal.

La santiaguera, que cambió el canto coral por las barras y los discos, no se arrepiente de su decisión, y espera seguir recogiendo frutos de su talento como deportista.

Post Views: 102