Nadadores cubanos retornan con 12 preseas del torneo de Martinica

Con un botín de 12 medallas –dos de oro, seis de plata y cuatro de bronce- retornan los ocho nadadores cubanos que animaron el Torneo Claude Sufrin in Memóriam 2026, en Martinica, durante sábado y domingo.

En la última jornada agregaron el segundo título, así como tres preseas plateadas e igual cantidad de bronce, en el certamen también protagonizado por otros siete países del área del Caribe y un club de Francia.

Alessandro Herrera resultó el ganador del metal dorado al marcar 1:02.01 minutos en 100 metros mariposa, su mejor marca personal, según reportó Amaury Ramírez, metodólogo de la comisión nacional.

Las de plata fueron al cuello de Danilo Savín, quien las obtuvo en 50 y 100 pecho con registros de 31.21 y 1:11.09, en este orden.

Yadiel Estrada añadió la tercera de Cuba de este color con tiempo de 54.44 segundos en 100 libre, evento en el que Savín logró bronce (53.33).

Los otros metales de ese último color los aseguraron Jayro Brito en 100 espalda (1:03.75) y Alejandra Menchero en 100 mariposa (1:10.66), ambos con sus registros propios más destacados.

En la fecha inaugural, Savín (2:02.23 minutos), Brito (2:04.50) y Herrera (2:08.64) se ubicaron en ese orden en 200 los metros libre.

Estrada logró plata en 50 libre (24.64 segundos) y lo mismo hizo el relevo mixto libre 4×50 (1:48.12), integrado por Ana Lía de la Vega, Helen de la Guardia, y los propios Estrada y Pérez.

Esta competencia, que recuerda al tritón local, forma parte de la preparación de los cubanos en su propósito de clasificar a los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Santo Domingo 2026.

