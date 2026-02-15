Matanzas se proclama campeón de la 64 Serie Nacional de Béisbol

El equipo Matanzas se proclamó campeón de la 64 Serie Nacional de Béisbol, tras imponerse con marcador de 11 carreras por 0 a Las Tunas.

El lanzador Yamichel Pérez se acreditó la victoria luego de trabajar los siete innings del encuentro. Esta constituye la primera ocasión en que una final en la serie cubana se decide por nocaut.

Los dirigidos por Armando Ferrer dominaron la fase conclusiva al vencer de manera consecutiva los cuatro desafíos disputados en el Estadio Latinoamericano, sede designada como terreno neutral.

Al culminar del partido en dicho terreno se realizó la ceremonia de premiación. El conjunto yumurino ocupó el primer lugar, seguido por los Leñadores, mientras que el equipo de la capital se adjudicó la medalla de bronce.

Eduardo Blanco fue reconocido como el Jugador Más Valioso (MVP) de los Play Off.

