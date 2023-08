Las Tunas da primero en la GRAN FINAL ante Industriales

El equipo de Las Tunas dominó a Industriales en el primer juego de la final 7×2, en un enfrentamiento marcado por una interrupción cercana a una hora debido a un apagón en cuatro de las torres del alumbrado artificial en el estadio “Julio Antonio Mella”.

Después de un comienzo incierto, donde tuvo problemas con su control y recibió batazos fuertes, en la parte baja del tercer episodio, el joven lanzador capitalino Silvano Hechavarría (4.1 INN, 2 C, 6 H, SO 1, BB 2) permitió la primera carrera de los tuneros.

Un boleto al segundo bateador en el orden ofensivo de los locales, Yunior Otero, y un par de batazos rodados por el cuadro de Danel Castro y Yosvani Alarcón, después de un robo de base, se combinaron para fabricar la primera carrera de la final.

La respuesta de los habaneros llegó al inicio del quinto capítulo, cuando la parte baja de su alineación hizo que el abridor de los Leñadores, Alejandro Meneses (4.1 INN, 2 C, 1 CL, 4 H, 2 BB), abandonara el montículo.

Industriales aprovechó las imprecisiones defensivas de Las Tunas. El episodio lo inició Oscar Valdés con un triple al jardín derecho, después de un mal desplazamiento de Héctor Castillo. Luego, Jorge Alomá respondió con un indiscutible al jardín izquierdo y avanzó a segunda base gracias a un error en el fildeo de Rafael Viñales. Mientras tanto, Acevedo impulsó la segunda carrera con un hit al jardín derecho, su segundo de la fecha.

La respuesta de Las Tunas llegó de inmediato. En la parte baja del quinto episodio, Hechavarría sufrió el ataque ofensivo de Dailier Peña y Héctor Castillo, quienes se combinaron con un hit y un triple, respectivamente, para igualar el choque.

Ahí terminó la actuación del lanzador azul y dejó su lugar al novato del año, Rafael Orlando Perdomo, quien mostró problemas en el control y otorgó un par de boletos al segundo y tercer bateador de la alineación.

El primer juego de la final se detuvo por un fallo del fluído eléctrico cuando Danel Castro llegó a la primera base gracias a un boleto. Durante aproximadamente una hora, jugadores y aficionados esperaron la reanudación del choque debido a la ausencia del alumbrado artificial en cuatro de las torres.

Después de ese tiempo, la dirección de Industriales decidió poner fin a la actuación de Perdomo y en su lugar apareció Frank Herrera (2.1 INN, 2 C, 3 H, 4 SO, 2 BB), quien dominó a Roberto Baldoquín y Yordanis Alarcón con las bases llenas.

En el llamdo “inning de la suerte” los Leñadores fabricaron tres carreras, contando con los impulsos de Baldoquín y Dennis Peña para tomar el control del enfrentamiento. La estocada final ocurrió en el octavo inning, momento en el que los primeros bateadores de Las Tunas impulsaron la sexta y séptima carreras del juego. Los encargados de mover los bates para llevar a sus compañeros a home fueron Danel Castro y Yosvani Alarcón.

Rodolfo Díaz (4.2 INN, 4 H, 2 SO) se anotó el triunfo en el desafío, tras un largo relevo, mientras que Frank Herrera no logró hacerse justicia y salió por la puerta estrecha. Los tuneros lograron su sexta victoria del playoff en su estadio y la decimonovena de los últimos veinte enfrentamientos que han tenido allí.

Hoy saldrán los equipos nuevamente a la grama del Julio Antonio Mella desde las 6:00 PM. Las Tunas por dar otro paso a su segundo campeonato e Indiustriales por igualar la serie ante de tomar carretera hacia el “Coloso del Cerro” en la capital de todos los cubanos.