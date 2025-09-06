Deportes

Julio César la Cruz debuta con victoria en su octavo Campeonato Mundial de Boxeo

El cubano Julio César la Cruz derrotó hoy por unanimidad de 5-0 al azerí Mahammad Abdullayev, en su primer combate de la división de más de 90 kg durante el Campeonato Mundial de Liverpool. Con esta participación, el criollo se convierte además en el primer boxeador de la historia en participar en ocho citas del orbe.

La Cruz, doble monarca olímpico en Río de Janeiro 2016 y Tokio 2020, firmó la segunda victoria para los pugilistas cubanos en este torneo y ahora enfrentará el próximo 8 de septiembre al iraní Amir Esmaeili en la ronda de 16.

El cubano asiste a este mundial en busca de su sexta corona y su séptima medalla en citas universiales, un rendimiento que lo colocaría por encima de boxeadores como Félix Savón, Lázaro Álvarez y Roniel Iglesias, todos con siete preseas.

Este sábado por Cuba subirá al ring por Cuba el santiaguero Luis Enrique Vinent (60kg), en ronda de 32 ante el húngaro Kruzito Kovacs.

(Toamdo de Cubadebate)

