Italia conquista el título mundial de voleibol femenino

Italia derrotó en cinco emocionantes sets a Türkiye y conquistó el título del Campeonato Mundial de voleibol femenino, disputado en el Estadio Cubierto Huamark, de Bangkok.

Las italianas se impusieron con parciales de 25-23, 13-25, 26-24, 19-25 y 15-8, en una batalla que coronó a las campeonas olímpicas de París 2024 como nuevas monarcas del orbe.

El ataque turco, liderado por Melissa Vargas con 33 puntos (28 en remates), fue más productivo (68-59), pero Italia se hizo fuerte en el bloqueo (14-10) y en el servicio (7-4), factores decisivos en el desenlace. Paola Egonu encabezó la ofensiva de las vencedoras con 22 unidades.

Ambos equipos obtuvieron 20 tantos a partir de errores contrarios, en un pulso que mantuvo en vilo al abarrotado recinto bangkonés.

Por primera vez en su historia, Türkiye, dirigida por el italiano Daniele Santarelli, disputó una final mundialista tras vencer a Japón en semifinales. Italia, bajo las riendas del argentino Julio Velasco, celebró así su segundo cetro universal, tras el alcanzado en 2002.

En la disputa del bronce, Brasil se apoyó en la inspiración de su capitana Gabriela Braga Guimaraes, autora de 35 puntos, para derrotar 3-2 a Japón (25-12, 25-17, 19-25, 27-29, 18-16).

Las sudamericanas, bicampeonas olímpicas, alcanzaron su sexta medalla en la historia del torneo, con cuatro platas (1994, 2006, 2010, 2022) y ahora dos bronces (2014, 2025). (ALH)

