“Estoy listo y sin lesiones”, dice receptor Andrys Pérez

El matancero Andrys Pérez es uno de los seis receptores convocados por el mentor Armando Jhonson y su cuerpo de dirección, para integrar la preselección de 60 jugadores de de beisbol de cara al Torneo Premier 12.

«Las lesiones quedaron atrás gracias al trabajo de médicos y fisioterapeutas y estoy listo para iniciar el entrenamiento con el grupo», comentó a JIT el máscara yumurino luego de la primera sesión de entrenamiento en el Estadio Latinoamericano.

Andrys aludía así a su recuperación de una bursitis en el hombro izquierdo, que le impidió desempeñarse en varios partidos de inicio de temporada en la 63 Serie Nacional con los Cocodrilos de Matanzas.

«No he llegado aquí al Latinoamericano partiendo de cero. Me venía preparando desde hace un tiempo, no me duele nada y voy a dar batalla por incluirme en el equipo final de 28», expresó.

El espigado jugador elogió la calidad de los otros cinco receptores llamados en la preselección.

«Ellos son muy buenos peloteros, con los que poseo excelentes relaciones. Hemos conversado y la idea es apoyarnos todos, para juntos hacer un buen trabajo. Así, quienes integren finalmente el equipo Cuba podrán realizar un mejor papel», aseguró.

Comentó a JIT su admiración por el también matancero Ariel Martínez, que en estos momentos se desempeña como inicialista y cuarto bate del club Nippon Ham, de la zona del Pacífico en la Liga Profesional Japonesa.

«Él es mi hermano de muchos años, con quien he aprendido muchos secretos de la receptoría. Hay que esperar hasta el último momento para ver, primero, si yo hago el grado entre los 28 jugadores, y luego saber si Ariel será utilizado como inicialista o cátcher en el Premier 12», , adelantó Andrys.

Habló además su seguridad de poder mejorar mucho más el renglón ofensivo en el entrenamiento, con dos excelentes preparadores como son Osmani Urrutia y Orestes Kindelán.

«Con ellos dos, así como las enseñanzas que me brindan otros jugadores de experiencia, podré mejorar cada día más», sentenció Andrys, quien le deseó lo mejor a su hermano y torpedero Adrián Jesús, integrante del equipo Cocodrilos de Matanzas que intervendrá próximamente en la Semana Catalana de Beisbol, en Barcelona.

Tomado de Jit